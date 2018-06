“No me gustaría decir más por lo caliente de esta situación; lo único que les puedo decir es que tengo otro gran proyecto en manos, pero no puedo dar más detalles sobre esto”.

Según el medio, “Mauricio habría presentado su renuncia desde hace tres semanas”.

A pesar de no tener pruebas, y que en redes sociales los conductores tengan una amistosa relación. Después de la renuncia de Fernando del Solar al programa “Hoy”, usuarios de redes sociales han señalado a Andrea Legarreta y Galilea Montijo como el principal motivo.Y es que en los tres meses que el conductor argentino estuvo al frente de la producción de Magda Rodríguez, las conductoras lo ignoraban al aire.Sobre su salida, Del Solar asegura que tiene otro proyecto, pero en este momento no quiere dar más declaraciones.Este fin de semana otro rumor se esparció en redes sociales, luego de que varios internautas publicaron en la cuenta del matutino en Facebook su desacuerdo con los cambios.Se dice que Mauricio Mancera, quien también dejó TV Azteca para integrarse a Televisa, ya le reclamó a Magda porque considera que su participación es muy poca.Aunado a esto, se dijo en un programa de radio que el conductor ya presentó su renuncia.Además, se resaltó que este conductor tampoco hizo clic con sus compañeros y la única ventaja que tenía era llevarse bien con Natália Téllez.Hasta ahora no se han dado más detalles al respecto y el conductor no ha publicado nada sobre esta situación en sus redes sociales.