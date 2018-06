Centro Multidisciplinario para la Violencia sigue en malas condiciones

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En pésimas condiciones de infraestructura se encuentra el, pese a que poco más de un año la situación del lugar se había reportado por algunos miembros del Ayuntamiento.Hace no menos de un año la regidora del PRI, Iovana de loshizo del conocimiento sobre las condiciones críticas en las que se encuentra el centro Cemaiv, lugar donde se atiende a personas víctimas de violencia.En ese momento la regidora comentó que el inmueble presentaba condiciones de humedad y goteras, además los vidrios estaban rotos.A este momento las condiciones del lugar no han mejorado, pues en una visita que hizo am Express al lugar, se corroboró que los cristales rotos no han sido cambiados además de la humedad que esta temporada de lluvia se ha hecho más evidente.Dado que el inmueble no cuenta con las condiciones físicas y el espacio para tender a la cientos de personas que acuden para recibir ayuda por violencia.Hace casi un año también se hablaba de la posibilidad de reubicar la institución en otra zona, sin embargo esta situación al parecer se ha parado.La regidora también reconocía que Guanajuato es el único municipio que cuenta con una Procuraduría en defensa del Menor y de su Familia, pese a esto el lugar no ha sido atendido, éste se encuentra bajo el reguardo delEn pasadas declaraciones la directora del Dif Municipal Lourdes Escobar Hernández, mencionaba que aún estaba en la búsqueda de un nuevo espacio para reubicar el lugar, tal como lo proponía, Iovana Rocha.