Presenta sólo David Muñoz su 3de3

En la página de la iniciativa 3 de 3, el único candidato a Diputado Local por el Distrito XI Local, en Irapuato, que presentó su declaración es David Muñoz Torres, abanderado del PRI para este cargo de elección popular.En la página www.3de3.mx, hasta ayer no aparecieron los nombres de Eric Bolívar Alonso, candidato del Partido Verde Ecologista de México y Lorena Alfaro García, candidata del PAN, a quienes se buscó para cuestionarlos si presentarán su declaración, pero no hubo respuesta.Muñoz Torres indicó que ningún candidato a este distrito está en igualdad de circunstancias para hablar de transparencia y rendición de cuentas, pues lo primero que deben hacer es mostrar su patrimonio, y no han querido hacerlo.“A 12 días de que termine la campaña sigo siendo el único (...) desde que he sido funcionario público debo ser congruente con lo que gano, con lo que tengo, con lo que trabajo y lo que la gente sabe que tengo, entonces como hablas de eso si no tienes la 3 de 3”, refirió.Señaló que, si bien la Ley no obliga a los candidatos a presentar la declaración, esta es una exigencia que hacen los ciudadanos y la cual debe cumplirse, sobre todo si no tienen nada que ocultar.“Luego hay candidatos que se ponen a hablar de que hay que pagar impuestos y cómo manejar las cosas, pero no sabemos si paguen o no, o de que vivan, es por eso que yo lo hice, para transparentar y cumplir”, reiteró.Muñoz Torres dijo que la próxima semana platicará con miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), pues fue invitado ya que es el único candidato a Diputado Local que cumplió con presentar la declaración.Asimismo, pidió a los demás candidatos que transparentes sus bienes, pues están buscando un cargo público y al no hacerlo, dejan ver una falta de compromiso con la sociedad.