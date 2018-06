Repunta en Estado Cerveza Artesanal

El mercado de la Cerveza Artesanal en Guanajuato ha ido a la alza en los últimos años, pues muchos emprendedores han apostado por crear productos de la mejor calidad y que abra caminos hacia un sector más comercial.Tan sólo en Irapuato, se han creado 5 marcas de cerveza artesanal, que son Cerveza Barroca, Genaro Roque, Jiricuicho, Durko y VC & JB Brewing, dos de ellas que ya obtuvieron el distintivo Marca Guanajuato.Ya hace varios años, en la entidad, se creó la Asociación de Productores de Cerveza Artesanal del Estado de Guanajuato (Aproceg), la cual cuenta actualmente con 14 agremiados además de 12 productores que trabajan de la mano con la asociación, mismos que ven el producto como independiente, local y tradicional.El presidente de Aproceg es Alberto Pérez, propietario de la empresa Cerveza Barroca, quien señaló que han tenido importantes avances para el sector, entre ellos disminuir el costo de los permisos para almacenaje y comercialización de casi 500 mil pesos a 20 mil pesos.Señaló que lucharán para abaratar el costo de la producción, pues por el momento continúan importando los insumos para la elaboración de la cerveza, apostando por el beneficio de los productores locales.“Buscamos la manera de apoyar al sector local, aquí somos productores de cebada, somos el granero de México, queremos ver cómo alcanzar esa meta en beneficio de los socios”, señaló.Alberto Pérez indicó que desde Aproceg los agremiados ofrecen capacitaciones y cursos especializados, pues están abiertos a apoyar a los emprendedores que buscan instalar su propia empresa de cerveza artesanal, con el fin de posicionar más el producto.

›› Continuarán producción

Fue en febrero del 2012 cuando la Cerveza Barroca comenzó a comercializarse en Irapuato, como un proyecto de su propietario Alberto Pérez, quien inició esta empresa por el mero gusto de consumir productos artesanales.Al principio, investigó como elaborar el producto y tomó un par de cursos en la ciudad de Guadalajara, con el único propósito de fabricarla para consumo personal, pero después de que amigos cercanos la probaran y le dieran el visto bueno, decidió comercializarla.“Empezamos a buscar la marca, el logo, empezamos en 2010 con la investigación pero fue hasta febrero del 2012 que sacamos la cerveza, al principio era poca la venta porque no había quien comprara, pero ahorita ya ha avanzado”, indicó.En su línea de productos se encuentra las variedades Viena, Brown Ale y Coffee Porter, estas dos últimas elaboradas con cacao enviado Chiapas, donde hay una empresa de cerveza para la que maquilan producto, y por temporadas fabrican variedad Stout y con Fresa.Uno de sus productos con más éxito es la “caguama”, misma que tiene un costo económico y que han preferido los consumidores, que en principio consideraban caro pagar hasta 30 pesos por una cerveza artesanal.“La gente la está consumiendo, los últimos lotes que sacamos fueron caguamas y se vendían muy bien, hemos comercializado en The Beer Company, Los Tarritos, en las Expo, estábamos en varios municipios”, indicó.Durante sus 6 años en el mercado, esta empresa ha participado en importantes foros, como el Festival de la Capital Mundial de la Fresa, el Festival de la Cerveza Artesanal en Irapuato y León, en el Ecoparque Fest de Salamanca, Festival de Food Truck en el Parque Guanajuato Bicentenario, entre otros a nivel nacional.Al buscar el crecimiento de su empresa e invertir su capital en la compra de nuevos equipos, donde tuvieron problemas con un proveedor que no cumplió acuerdos, Alberto tuvo que parar la producción de cerveza a principios de 2018, pero en un periodo máximo de 2 meses comenzará de nuevo la producción.“Lo que pretendemos es retomar la producción con equipo más grande, tenemos cerca de 6 meses que no sacamos nada, pero la gente sigue insistiendo con nuestro producto, porque fuimos de los primeros cerveceros en Guanajuato”, refirió.Tras reanudar sus actividades, la empresa tendrá capacidad para producir 2 mil 500 litros de cerveza al mes, que se traduce a 7 mil botellas.Comentó que otra de las cuestiones que les ha pegado es el constante incremento de los costos de la gasolina, que por el momento impedirán que siga comercializando el producto en otros municipios, y por lo cual su estrategia será posicionar nuevamente la marca en Irapuato en primera instancia.Pese a las trabas que ha enfrentado, se muestra optimista ante el próximo reinicio de operaciones de las empresas, pues confía en que los 6 años de experiencia y trabajo lograrán que Cerveza Barroca se vuelva a posicionar en el gusto de los clientes.Asimismo, el propietario de la empresa indicó que Cerveza Barroca no sólo se enfoca a fabricar y comercializar producto, pues también ofrece al menos 2 cursos de elaboración por año y da oportunidad a jóvenes universitarios para que en sus instalaciones realicen su servicio social.

›› Dispuestos a apoyar a productoras

El Director de Desarrollo Económico de Irapuato, Fernando Vera Noble indicó que han apoyado a las 5 marcas productoras de cerveza artesanal en Irapuato, sumándoles a festivales locales y ayudándolos a obtener distintivos.Refirió que con la empresa Jiricuicho trabajaron para que obtuvieran equipo tecnológico a través del Inadem, fueron vínculo para que obtuviera el distintivo Marca GTO, los sumaron al Festival de la Capital Mundial de la Fresa y participaron en el programa de obtención de la tabla nutrimental.Con las marcas Barroca y Genaro Roque, también trabajaron en el Festival de la Capital Mundial de la Fresa, y que en próximos días tendrán una reunión con propietarios de las marcas Durko y VC & JB Brewing, para buscar trabajos conjuntos que impulsen sus empresas.“Estamos viendo la posibilidad ver un punto de venta Marca GTO para Irapuato, aún no lo tenemos, traerlo aunque no sería sólo para cerveza, ellos impulsarían pero tendríamos varias facetas en giros artesanal, confección”, refirió.Vera Noble destacó que este mercado tiene un gran potencial, pues la cerveza artesanal ha tenido buena aceptación y actualmente es demandado en los espacios donde se comercializa.