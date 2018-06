Apego en lugar de separación

[email protected]

El martes anterior tuvimos la oportunidad de participar en un curso sobre el nuevo paradigma del vínculo afectivo, el apego que nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan y a lo que tienen derecho.El ponente chileno: Psic. Álvaro Pallamares comentó que estamos dando un cambio de paradigma global hacia el llamado paradigma de la complejidad.Una persona con experiencias tempranas tiene 12 veces más de posibilidades de tener afectaciones en su personalidad y riesgo de conductas antisociales. Expresó que en México sufrimos de indolencia y ceguera que no vemos la importancia que tienen las y los niños en su formación.Se trata de tener ciencia con ética. Las y los niños están muy vulnerables ya que pasan por periodos sensibles en los que lo que sucede ahí tiene una gran importancia y son de larga duración, teniendo una afectación durante la vida.La figura de apego se hereda (idioma, valores). El apego es una forma de vínculos con el niño (a). Tiene el poder de marcar conductas y relaciones; si son amorosas o no dejan hondas huellas. Desde luego que también se requiere disciplina. El primer vínculo afectivo se llama cordón umbilical.Contrario a lo que tradicionalmente se dice no hay que dejar llorar a los niños (as), ya que se limita el vínculo entre neuronas. El estrés puede ser tóxico para el cerebro y esto cambia la arquitectura del mismo; estas son aportaciones de la neuropsicología que ha avanzado grandemente desde los años 90 debido a los instrumentos con que contamos actualmente como la tomografía axial computarizada (TAC).¿Cómo se forma el vínculo de apego? Protegiendo, calmando y conteniendo el estrés del bebé. Para crecer bien, los niños y niñas necesitan: vínculos que promuevan un apego seguro, un sistema de crianza positiva (sensible, disponible y duradera), un entorno respetuoso de sus derechos, seguro y estructurado, los conflictos se pueden resolver sin violencia. Así debe ser el trato de seres humanos y no haciendo acciones que dejan a los niños, niñas en situación de desprotección como está sucediendo en la frontera con los Estados Unidos.Entre los principios sobre buen trato se encuentra que el vínculo afectivo es determinante, el afecto debe demostrarse abiertamente para que se sientan queridos (as), las normas y límites son importantes: les dan seguridad.Para vivir en un mundo sin violencia es prioritario empezar por el principio: que nuestras niñas, niños y adolescentes aprendan que vivir en paz es posible mediante vínculos afectivos sanos demostrando así el camino del amor.Por otra parte, el miércoles estuvimos en la llegada de las boletas electorales que venían custodiadas por militares que se quedan a vigilar el manejo que se les da para que estén muy seguras. Tienen claves de seguridad por lo que no pueden ser modificadas, tienen cuidados desde el tipo de papel y micro sellos para que sean inviolables y generen confianza del manejo adecuado de las mismas.El día de hoy vimos los marcadores que son indelebles para evitar lo que se dice en corrillos y WhatsApp de que se ocultan y se vuelven invisibles. La verdad es que todo está muy cuidado y creo que por ese lado no se pueden dar fraudes, además que los partidos políticos están ahí representados, así que todo esto nos invita a participar y verificar la limpieza del proceso. Nuestro deseo es que se pueda expresar libremente la voluntad y que vayamos por la vía pacífica a lograr el cambio anhelado para lograr un México pacífico.Un saludo de felicitación a todos los padres por ser su día y que renazca ese deseo de saber más técnicas y proceso educativo y actuar de manera más coherente en la crianza de las hijas e hijos porque nuestro país se lo merece.¡Por la Construcción de una Cultura de Paz!