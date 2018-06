Bien bajado ese balón de Juan Pablo Torres

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Empieza esta semana la fiesta grande del futbol mundial. Sabemos que lo de fiesta no es una simple metáfora (el Tri también lo entendió así), motivo para celebrar a nuestro modo con una recomendación relativa al deporte de las patadas. Y aunque hace unas semanas comenté del mismo autor Los de arriba, (Guía 262) narración que se desarrolla dentro y alrededor del Camp Nou leonés, me pareció pertinente regresar con esta novedad que se presentó hace poco más de un mes en la FENAL, de la mano de una nueva editorial queretana dirigida por Marco Abarca.Bien bajado ese balón (Kuna, 2018) nos introduce a la vida de Gonzalo un chico de preparatoria que juega como portero en la selección de su colegio y se encuentra ante una gran disyuntiva: entrar en el difícil ámbito del balompié profesional o estudiar periodismo; algo para lo que también parece estar dotado, pues en la escuela lo apodan el Púlitzer y, además, es quien toma las riendas de la narración para contarnos sobre el León de hoy, donde lo japoneses compran casas a precios exorbitantes y “no podíamos dejar pasar esa oportunidad”. Con una familia cuya generación de abuelos se dedicaba a la industria del calzado, y la de padres trabaja para una armadora.Narrador con mucha agilidad, Torres emplea elementos del thriller alrededor de unos misteriosos videos que se propagan por las redes sociales y que invaden el mundo cotidiano de Gonzalo empujándolo a tomar las riendas de su vida como en toda Bildungsroman que se respete.Como lector, me molestó la mezquindad de la caja tipográfica empleada en esta edición, que embute más de 85 caracteres por línea y, por ende, reduce el tamaño del texto a extremos poco recomendables, mientras deja muchísimo aire entrelíneas. Un detalle que debe tener en cuenta el editor, y que no desmerece del contenido del texto.Para finalizar, podría decir que se trata de una novela juvenil, pero encasillarla en ese género no sería justo porque no sólo se trata de la vida de héroes preparatorianos que deben descubrirse a sí mismos y superar los obstáculos planteados por el mundo adulto, sino también la intención de abordar la ciudad y nuestra singular contemporaneidad. Algo que, además de una ficción bien compuesta, cualquier lector adulto disfrutará y sabrá apreciar.Comentarios a mi correo electrónico: [email protected]