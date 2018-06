Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“He hecho esta carta más larga de lo usual porqueno tengo tiempo para hacer una más corta.”Blaise Pascal (1623-1662) Científico, filósofo y escritor francés.En esta ocasión, apreciables lectores, no me fue posible plasmar puntual opinión respecto al último debate entre los candidatos a la Presidencia de la República. De hecho, no sé quien pudo haber sido el ganador del mismo ni mucho menos me es posible prever o adivinar sobre quién se determinará o en quién recaerá el peso de la responsabilidad de ser el titular del Poder Ejecutivo Federal, pero solo formularé un par de preguntas: ¿realmente será un ganador el que quede?Todos tienen enormes fortalezas como, indudablemente, gigantescas áreas de oportunidad pero, siendo en este caso puntual, que no puntilloso, solo me resta formular la segunda pregunta que ya puede estar anidada en la mente de la inmensa mayoría de los mexicanos pensantes y que no será contestada por la inducción psicológica que se difunda por medio de redes sociales o acciones mediáticas sino que, cada persona ya, hoy por hoy, está evaluando lo visto y lo oído, lo serio y lo cómico; las verdades y las calumnias; las grandes y las pequeñas mentiras; los ataques, las defensas y los contra ataques.Así que la segunda pregunta no se referirá respecto a quien acabará de endosar a México conforme a los Tratados de Bucareli (1923) o los celebrados en lo oscurito sino si ¿México será el ganador?Universalmente les deseo, hoy y siempre, Salud, para que logremos nuestros objetivos en la vida. Fuerza, para que no nos desalentemos ante las adversidades y, Unión, para que no seamos divididos en nuestras convicciones. Prohibida su reproducción parcial o total. La copia o distribución no autorizada de este artículo por el autor y, en su caso, su correspondiente imagen, infringe los derechos de autor.