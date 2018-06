Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Pues comienzaya el mundial,olvidemos los debates,difiere el ceremonial,son distintos, otros cuates.Director técnico pregona,ya jugamos más bonito,la afición es más fregona,refuta todo, todito.En lo otro, candidatos,todos dicen, soy el bueno,y no entiende uno a los batos,votar sereno, moreno.Por otro lado, papás,celebran también su día,abrazos fuertes y más,buenos deseos en su guía.¿Tendremos quintopartido?la verdad yo no lo creo,¿votaré por elegido?quien sabe, yo no lo veo,pero al padre, en su festivo,abrazos, besos, deseo.