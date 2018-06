Casi todo sigue igual

[email protected]

El martes de la semana pasada se realizó en la ciudad de Mérida el tercer debate entre los cuatro candidatos a la presidencia de la República de nuestro país y no hubo novedad alguna. Y no la hubo porque, si bien es cierto que el formato cambió en algunos aspectos, en realidad esto no se reflejó en el contenido de la actitud de los participantes, ni por tanto en los resultados. Algunos dicen, un tanto sarcásticamente, que lo más relevante fue la vestimenta de los señores candidatos y de los moderadores, porque ahora los varones fueron de traje y corbata y la dama con un atuendo discreto. También hubo una diferencia en cuanto a que todos los que tomaron parte estuvieron en una mesa redonda compartida y sin que los candidatos pudieran abandonar sus asientos ni acercarse entre ellos. Por lo demás, aunque las preguntas fueron más concretas en relación a los temas previamente convenidos, sin embargo no consiguieron lo que se suponía que podrían obtener con esta nueva presentación, esto es, hacer que los aspirantes presidenciales los abordaran de manera más precisa y proporcionando mayores datos acerca de cómo podrían efectivamente realizar los planes y proyectos que de manera muy genérica han venido pregonando cada uno de ellos, relacionados con los puntos o temas señalados para debate. Fue un buen intento, pero la verdad es que no se consiguió lo pretendido sino en una mínima parte, que no permite, a mi juicio, decir que ese acto fue algo realmente diferente en cuanto a sus resultados. Por tanto, puedo afirmar que ese ejercicio democrático, como gustan llamarlo algunos, mantuvo las cosas igual. López Obrador siguió en su ya muy bien estudiada posición de no entrar en discusiones, responder en forma general y sin precisiones, defenderse de los ataques sin replicar con ofensas o acusaciones. Anaya, como es ya su manera habitual, agresivo y acusando a Peña Nieto y a su gobierno de corrupción y amenazando con meterlo a la cárcel una vez que llegara a la presidencia. Defendiéndose de manera casi violenta y contraatacando como suele hacerlo. El "Bronco" muy tranquilo reiterando lo que ya ha venido afirmando en otras ocasiones, nada nuevo, y casi en tono de broma reiteró también que él no viene a pelearse con los demás y quiso precisar sus propuestas sin hacerlo de una manera completa, incluso aquello de cortarles las manos a los corruptos. El candidato Meade fue el que quizá trató de abordar de manera más amplia el cómo y el con qué hacer lo que ha venido proponiendo, pero independientemente de que el tiempo otorgado era muy corto, dedicó parte de él a descalificar al candidato de Morena y a Ricardo Anaya. Vamos, ni siquiera las imputaciones de corrupción que se hicieron fueron nuevas, sólo reiteraciones de las ya anteriormente manejadas, si bien con la presentación de pretendidas pruebas para sustentar las acusaciones, pruebas que en realidad son tan débiles que no llegan a demostrar los hechos a que se refieren. Así, difícilmente puede hablarse de que haya habido un "ganador" ni que el debate hubiera modificado, según las encuestas, las posiciones de los candidatos en las intenciones de votos. El tercer debate, en el fondo, dejó las cosas igual.Si quisiéramos encontrar algo que después de ese debate se presentara como diverso, habría que referirse a una corriente que ya en algún momento había sido anunciada hace algunas semanas, pero que ahora comienza a tomar fuerza por las declaraciones de algunos de los líderes empresariales, opiniones de analistas políticos, comentarios en las redes sociales y también, dicen las malas lenguas, que en el propio PRI se está impulsando esa corriente. Me refiero a lo que se ha dado en llamar el voto responsable, que algunos prefieren llamar voto diferenciado. Esto es, dicho de una manera sencilla, que para buscar equilibrar la situación de que es casi seguro que el voto de los mexicanos llevará a la silla presidencial a Andrés Manuel López Obrador, habría que buscar un contrapeso, no sólo porque esto podría ser lo mejor desde el punto de vista político, sino también porque su figura conciliadora, ahora tranquila y que promete justicia y no venganza, no es seguro que se mantuviera una vez en el poder. Quienes lo conocen o se supone que lo conocen afirman que cambiaría una vez que llegara a la presidencia de la República y que por tanto es urgente establecer un contrapeso en las cámaras de diputados y senadores, pero también en los gobernadores y por qué no en las legislaturas locales y en las presidencias municipales. No habría pues que dejar que fueran para Morena todas las canicas, porque podría suceder que sin control volviera el López Obrador que después de perder pasadas elecciones, mandó al diablo a las instituciones e hizo su plantón en el Paseo de la Reforma, lo que sí vendría a constituir un peligro para México. Esa corriente aconseja distribuir los votos para los otros puestos en disputa otorgándolos a otros partidos y candidatos, de tal manera que pueda haber una oposición que equilibre el ejercicio del poder presidencial que en México sabemos que es considerable. En algunos países se ha hecho algo parecido, pero casi siempre con un candidato que no triunfe con una ventaja tan grande como la de Morena. Si en México se logra, creo que puede ser benéfico, siempre que la oposición obrase de buena fe y no con afán de venganza, lo que obstaculizaría la gobernabilidad nacional.