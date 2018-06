Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Delante de frisos prehispánicos mayas, de metáforas brillantes del siglo decimoséptimo, de pinceladas certeramente dadas por los muralistas de años aún recordados y del canto de las cuatrocientas voces del cenzontle, no hay forma de eludir la naturaleza barroca que satura montañas, valles y mares en estas tierras limítrofes mexicanas. Así pues, de canteras, palabras, colores y cantos, los que aquí moramos, sabemos bien por qué trasciende en la redondez planetaria este maravilloso lugar geográfico que habitamos. Y bueno, estimado lector, entre aristas, cuencas y vertientes, empecemos en este corto espacio, de una cuartilla periodística, un pequeño viaje por el mundo surrealista y caleidoscópico que nos rodea y donde por azares del destino nos ha tocado vivir. Pero no hay que perdernos en la diversidad de bondades que esta tierra pródiga vierte como cuerno de abundancia. Concentremos la atención, por ahora, en la suculencia gastronómica. Y, para ser más precisos, abstraigámonos sobre un platillo que satisface el paladar de cualquier clase social y que corre desde un alimento comúnmente elemental hasta la exquisitez de un manjar declaradamente festivo: el pozole.Como todo, pues, más vale comenzar por el principio. Hay que decir que la palabra pozole deriva del náhuatl “pozilli” que significa hervido o espumoso. Se dice que hasta los años de 1700 y 1800 se empezó a preparar como lo conocemos ahora y que siempre ha conservado entre sus presentaciones e ingredientes la representación vigorizante de los colores patrios: verde blanco y rojo. Por supuesto que hay gustos regionales, por ejemplo, aquel que lleva puerco, pollo o hasta camarón. Otro que lleva chicharrón y aguacate. Está también el que se hace con elote o el que emplea con profusión el tomate verde. Y, por otro lado, es bien sabido que su exquisitez inicia con un simple hervir de agua con granos de maíz y que, más tarde, la sofisticación medio soterrada que le imprimen las hacedoras o hacedores del guiso, le hacen llegar a esa especie de puchero de carácter magnificente.La cima de lo excelso se presenta cuando los comensales ven sobre la mesa la olla del pozole cocinado e hirviente. Luego, cada uno, frente a su plato correspondiente hondo y grande, agrega los suplementos externos de acuerdo a su gusto particular: la lechuga finamente cortada, el rábano rebanado, la cebolla picada, el orégano molido entre los dedos, limón, sal y chile adicional, si se desea. Todo es un ritual entre las personas que charlan y que previamente provocan el afloro de su apetito mediante un trago de aguardiente o de cerveza. Así, cautivados por el místico placer de los aromas y los colores, se vuelve apremiante pasar a la delicia de disfrutar el vernáculo sabor de una singular porción ya aderezada.Comentarios a: