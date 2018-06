Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Continúo con la historia de las elecciones en la república mexicana, ahora comentando cómo nacieron y se desarrollaron en nuestro estado de Guanajuato luego de que, hace ocho días, en las páginas editoriales de este estimado Diario, platiqué un poco sobre la historia de ellas en la república nuestra. Empiezo. Recordemos que el voto popular directo se estableció en la Constitución Política de México el año de 1917 aunque, al inicio fue ‘letra muerta’, porque se resolvían las elecciones, más con balas que con votos. En Guanajuato los procesos electorales constituían las formas privilegiadas de intervención social y política. Al igual que en muchas regiones del país, en Guanajuato, a lo largo de décadas, las elecciones sirvieron para la renovación y rotación de las élites políticas y adquirieron, con ello, un carácter principalmente ritual, dado que prácticamente ejercía el poder constitucional un solo partido, el PRI (Partido Revolucionario Institucional). Con el paso del tiempo los comicios guanajuatenses, como en otras regiones del país, se convirtieron en lo que siempre debieron ser: procesos reales de competencia política, los que han conducido a la alternancia en el poder. Aquí, más que en ninguna otra parte, la política y la cultura conformaban un binomio inseparable y esto era debido porque en cada elección se ponían en juego las imágenes y símbolos del pasado independista (léase, ‘la historia como influyente en estas definiciones’), que al guanajuatense le han dado identidad muy particular. Así, con estos precedentes que conformaron la situación actual, ingreso a señalar brevemente la evolución electoral en la entidad. La riqueza de la política guanajuatense se nutría de expresiones diversas por medio de numerosos grupos, clubes, periódicos, organizaciones políticas y confesionales, así como de las movilizaciones sociales y pugnas electorales que se dieron en el siglo anterior a través de publicaciones surgidas entre los años 1919 y 1920, casi todas de corte religioso: El Atalaya, El Cristiano, El Bautista, La Defensa, El Obrero Católico, El Pueblo Católico, La Verdad, y La Voz de la Verdad, y otros de corte revolucionario como: El Noroeste, y de corte político-informativo como: El Observador y La Prensa. Desde la posrevolución, en Guanajuato las rivalidades en el interior de las clases políticas y los intentos por constituir organizaciones políticas regionales se expresaron, en parte, en el elevado número de relevos en la gubernatura entre 1917 y 1949, los que fueron cuarenta y nueve; igualmente en la constitución de ayuntamientos paralelos, como los que implantaron en 1942 disidentes del PRM (Partido de la Revolución Mexicana, antecedente del PRI (Partido Revolucionario Institucional), en cinco municipios, así como en la solicitud de registro de nuevas agrupaciones políticas, ¡alrededor de cincuenta!, que pidieron reconocimiento oficial con motivo de las elecciones municipales de 1944. En estas, por cierto, el ‘sinarquismo’ intervino por medio de personas postuladas por organizaciones ajenas al partido oficial. Es probable que la ‘disidencia’ del PRM haya sido, en realidad, una de las primeras incursiones de la UNS (Unión Nacional Sinarquista, nacida inicialmente como una organización de lucha contra el comunismo y fundada en la ciudad de Guanajuato, el 23 de mayo de 1937), en la política electoral local. A partir de 1949 y hasta 1991, el estado vivió una aparente tranquilidad, interrumpida en 1984 por la renuncia obligada del Gobernador de extracción priista, Licenciado Enrique Velasco Ibarra. Esa estabilidad en casi todo el país era producto de los mecanismos del partido del Estado para renovar a la clase política local mediante el reparto de cuotas de poder y de influencia en la conducción política y gubernamental entre los sectores sociales más importantes.Con lo anterior entendemos las bases de este movimiento electoral en el que estamos inmersos actualmente y, además, con una importancia singular y crucial, creo y así lo signo, en nuestras vidas, por cuanto a los intentos de inmersión en la Presidencia de nuestra República de ‘quien Usted ya sabe’; tip’s: dice ‘luchará contra la corrupción’, pero no dice ‘como lo va a realizar’; perdedor en las elecciones presidenciales ante el Lic. Calderón, invadió con cientos de secuaces, por más de cinco meses, las avenidas ‘Madero’, ‘Juárez’ y parte del ‘Paseo de la Reforma’ de la ciudad de México, causando pérdidas por miles de millones de pesos entre los afectados directamente pero que, por concatenación, igual afectó a la economía nacional, y no recibió ningún castigo civil; inestable emocionalmente, no tiene respuestas lógicas (ni rápidas, como denotando que le cuesta trabajo pensar), a acusaciones serias que recibió y continúa recibiendo debido a su mal gobierno de la ciudad de México y contratos otorgados ilícitamente. Soy ciudadano, tengo familia y temo, según lo señalado por su, esperemos que no, pretendido arribo. Por eso indico, ‘lo mejor es ya no hablar del tigre’.Historias electorales en nuestro estado. En julio de 1945 se fundó en la ciudad de León, la Unión Cívica Leonesa (UCL), la que en agosto ya se había transformado en partido político con lo cual, un nuevo color apareció en la política guanajuatense, ‘el azul’. Sus dirigentes solicitaron al presidente Gral. Manuel Ávila Camacho y al gobernador del estado, Señor Ernesto Hidalgo, garantías para participar en las elecciones municipales de diciembre de ese año. Postularon al Señor Carlos Obregón. El objetivo de la UCL era: ‘Dirigir y encauzar…las actividades de los habitantes de León hacia el bien del municipio, del estado de Guanajuato y de la nación…dentro de un gran respeto a los derechos de las personas y a la iniciativa privada en cuanto…sirva a los fines socialmente útiles’. El proscrito ‘sinarquismo’ (en 1944, por relacionarlo con un atentado contra el presidente de la República, la UNS fue proscrita por órdenes del Procurador General de la República, el guanajuatense ‘rojo’, Licenciado José Aguilar y Maya), se unió con la UCL compartiendo programas y objetivos, y aportando grandes contingentes para apoyar a su candidato. Celebradas las elecciones, cada uno de los candidatos se declaró vencedor con base en sus propios cómputos. Oficialmente el triunfo se le otorgó al candidato oficial, el que tomó posesión el primer día de 1946. Al mismo tiempo, los miembros y simpatizantes de la UCL dieron posesión simbólica a su candidato en un céntrico parque de la ciudad de León. El dos de enero, la UCL congregó a una multitud de más de diez mil personas inconformes, en la plaza principal de León para exigir la destitución del presidente. La multitud fue violentamente reprimida por el ejército, ayudado por la policía municipal y por agraristas, apostados a un lado del palacio municipal. Se estima que fueron más de 30 personas – y aún más-, las que murieron y alrededor de 600 personas las heridas. Ante las manifestaciones de repudio de la ciudadanía de León y de diversos sectores de país, el Senado de la República declaró formalmente la desaparición de los poderes del estado, aduciendo responsabilidad oficial del gobernador en este acto terrible. Nombró gobernador provisional a don Nicéforo Guerrero, quien procedió a nombrar juntas de administración civil en la totalidad de ayuntamientos del estado.Bibliografía: 1.-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Editorial SISTA. Enero 2015. 2.- Valencia García, Guadalupe. Guanajuato: Sociedad Economía Política y Cultura. Biblioteca de las entidades federativas. Universidad Nacional Autónoma de México. 1998. 3.- Vázquez Gómez, Juana. Diccionario de Gobernantes de México (1325-1997). Editorial Patria bajo el sello de Nueva Imagen. 1998. 4.- Enciclopedia de México. José Rogelio Álvarez. 1995.Con esta información termino este trabajo, esperando sirva de instrucción, recuerdo o memoria, y hasta de ‘prevención’. Continuaré en mi próximo trabajo con la terminación de esta historia de las elecciones en nuestro estado y, particularmente, en nuestro municipio de Irapuato. Como siempre, acepto críticas constructivas a este trabajo.