Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

¿Será preferible tener la cabeza en Rusia que, en México, en nuestro estado o en nuestra ciudad? Muchos diríamos que sí; mucho mejor esconder nuestro cráneo, como el mítico avestruz, en las fintas de Messi o los remates de Cristiano Ronaldo. Así nos vapulee Alemania y no lleguemos al quinto partido, se siente mucho mejor ver lo que sucede afuera que sumergirse en las cifras locales. Según el observatorio ciudadano Irapuato ¿Cómo Vamos?, mayo de este año fue el mes más violento en la historia de nuestro municipio, Irapuato, con 40 víctimas de homicidio doloso.Si levantamos un poco más la vista, esta semana se cerraron oficinas del ministerio público en Coroneo, Jerécuaro y Santiago Maravatío, mientras en San José Iturbide trabajan, pero con la puerta cerrada, no vaya a pasar algo... Ante la denuncia en medios, el Procurador de Justicia del Estado, que buscaba reelegirse por casi otro sexenio, salió al quite para decir que aquello no se debía a la inseguridad sino por “remodelaciones” y modernización de los sistemas.Mejor sintonizarnos con Rusia, donde las cámaras de video sí sirven para castigar a los responsables de las faltas, conceder o anular goles. Y pueden hacerlo sin correr el riesgo de que la autoridad escurra el bulto diciendo que su trabajo es competencia de una instancia federal. Y ya que menciono esto, vale la pena traer a colación el reclamo de empresarios irapuatenses, celayenses y salmantinos por boca de la COPARMEX, ProIrapuato, Canaime, Amexme y varias agrupaciones más, donde reclaman por “el deslinde de la autoridad cuando dice < >, cuando los ciudadanos de Celaya, Irapuato y Salamanca gritan auxilio y apoyo inmediato.” Y exigen, “afrontar el problema de la inseguridad, con decisión y firmeza, no vale argumentar que < >, o < >, por el contrario, el cumplimiento del deber y el cumplimiento de sus promesas de campaña es un buen argumento para volver a tener la confianza de los electores.”Y es que siguen sin entender que el enojo de la gente no se debe solamente a la corrupción, sino también a la ineficacia de una autoridad, incapaz, pongamos otro ejemplo reciente, hasta de mantener en buen estado las compuertas de una presa de ornato para evitar que se inunde Guanajuato capital durante un aguacero...Y ante las promesas electorales de unas campañas que tienen hastiado al electorado por sus ocurrencias y propuestas inanes, no pueden culparnos de desviar la mirada hacia la pantalla donde se disputa un balón, se cobra un tiro de esquina o algún descarado burla toda una defensa. Quizás nuestros políticos se nos adelantaron: ya están allá en espíritu, y por eso aquí todo parece valer madres. Por eso ninguno promete en su campaña que los comercios no pagarán más piso a la delincuencia, ni que nos informarán contra quiénes están librando su guerra, o mejor, contra quienes no la libran.Tal vez por eso esperan que el Tri nos traiga alguna alegría para que la gente no salga con rabia a ejercer su derecho al voto. Por eso esperan cualquier resultado alentador para colgarse la medallita y salir con la camiseta verde o blanca en la foto.Ya estoy en Rusia y con un vodka en la mano seguiré el buen ejemplo de ese gran fan que fue Eduardo Galeano: colgaré un letrero frente a mi casa que por unas semanas diga “Cerrado por futbol”.Comentarios a mi correo electrónico: [email protected]