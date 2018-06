Encuentran a un hombre sin vida

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un hombre fue encontrado sin vida en un camino de terracería entre la comunidad de Gervasio Mendoza y la Manga de Buena Vista, en el municipio de Valle de Santiago.El reporte se atendió por parte de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y paramédicos, quienes arribaron al lugar.Los rescatistas revisaron al hombre, sin embargo, ya no presentaba signos vitales, por lo que el área fue acordonada por elementos de FSPE, dando parte a las autoridades correspondientes.Al arribo de los agentes de Investigación Criminal corroboraron la existencia de una persona del sexo masculino en posición boca arriba, el cual vestía una playera azul marino, pantalón de mezclilla color azul y en el cuello traía atada una sudadera de color blanco.También llevaba una cinta de color verde y presentaba lesiones al parecer producidas por proyectil de arma de fuego. En el lugar se encontraron tres casquillos, dos de ellos calibre 223 y uno calibre 40.El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) a la ciudad de Irapuato para realizarle la necropsia de rigor.De acuerdo con los primeros avances de la investigación se refirió que el reporte se recibió a través de la central del C-4, donde el delegado de la comunidad Gervasio Mendoza, quien mencionó el hallazgo de una persona tirada en el camino de terracería.Hasta el momento no ha sido identificada la víctima, ya que únicamente se le encontró en su poder un encendedor y no portaba una identificación.