Suman siete órdenes de aprehensión contra barbaristas

Juez Penal dicta formal prisión a José Antonio Olvera Jiménez y/o Dionisio Arturo Preciado Maldonado por peculado en agravio de Mpio. #León — PGJE (@PGJEGUANAJUATO) 24 de octubre de 2017



“La Contraloría Municipal trabaja de manera comprometida en la fiscalización de la mejora de la Gestión Pública. Trabaja para vigilar, evaluar y fiscalizar el ejercicio adecuado del gasto público así como el desempeño de los funcionarios municipales, con la finalidad de la mejora de la gestión pública”, señalaron a través de un comunicado

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Éstas se han derivado deEntre los casos que derivan en estas órdenes de aprehensión, se encuentran algunos que han salido a la luz a través de investigaciones de am desde el 2014 , en las que se han dado a conocer entre otras cosas una, dos de ellas denominadasTan solo de los casos en los que estaban involucradas estas empresas fantasmas mencionadas al principio, el año pasado ya seUna fue a. Este hombre en realidad utilizaba el nombre y apellidos de sus esposa para constituir empresas fantasmas en varios municipios del Estado de México que ofrecían diversos servicios a particulares y organismos públicos gubernamentales. Su socio y cómplice Leonardo Enriquez Bautista, ya había sido detenido desde septiembre pasado y recluido en el Cereso de León. Dos empresas de Olvera Jiménez fueron contratadas en la administración priísta de la ex alcaldesa Bárbara Botello Santibañez, para brindar asesorías dentro de la Tesorería Municipal a cargo de Roberto Pesquera Vargas.Pero también en mayo del año pasadoAnte esto, el Congreso del Estado aprobó el informe de la ASEG, donde esta específica que. La ASEG no encontró evidencia de los resultados de los trabajos para los cuales se les contrató y pagó, y tampoco pudo localizar a la mayoría de lasEn su mayoría la responsabilidad de los contratos señalaron; en 8 de los casos con posibles responsabilidades penales. En las 10 penales que también son civilesLas denuncias penales fueron contra quien resultara responsable por celebrar los contratos con seis empresasDe las 7 órdenes de aprehensión vigentes se saben que sonDe las 4 órdenes de aprehensión cumplimentadas,AdemásAdemás de todo esto, la Contraloría informó que todavía tiene en proceso 4 procedimientos penales: 2 por peculado y 2 por fraude.Asimismo se han emitido las siguientes sanciones administrativas por las autoridades competentes:: adjudicación indebida de obra, omisión en seguimiento al cumplimiento de contratos, mal uso de vehículos oficiales, autorización de pagos de liquidación fuera del marco normativo y falta de comprobación en reintegros de gastos por viáticos.Cabe aclarar que las sanciones impuestas son conforme al procedimiento previsto por laDentro de los procedimientos antes mencionados, aún no se encuentran contabilizadas las sanciones impuestas en la Sesión de Ayuntamiento llevada a cabo este jueves, que incluyen la inhabilitación por 9 meses para ocupar un cargo público y una multa de arriba deAsí como la inhabilitación de 1 año y una multa superior al millón de pesos para el ex tesorero Municipal, Roberto Pesquera Vargas.