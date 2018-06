Carta al padre

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con este título Franz Kafka expresó varios sentimientos, reclamos y reproches a su padre. Una carta que escribió en 1919, la cual no se atrevió a entregar a su padre, solicitando a su madre que lo hiciera en su nombre; pero ella tampoco quiso entregarla y la guardó.De tal manera que en realidad dicho texto, ahora literario, no cumplió ni su cometido ni la función para la cual fue elaborada.Hoy domingo en que las familias celebramos este denominado Día del Padre, resulta por demás apropiado referirnos a este pilar institucional de la familia mexicana.Si bien iniciamos esta entrega señalando el libro de Kafka, nos servirá para clasificarnos en uno de los aspectos que proyectamos como padres y en ese caso, Franz Kafka lo pinta casi como un tirano, valga como ejemplo un brevísimo párrafo:“Querido Padre: hace poco tiempo me preguntaste por qué te tengo tanto miedo. Como siempre, no supe qué contestar, en parte por ese miedo que me provocas, y en parte porque son demasiados los detalles que lo fundamentan, muchos más de los que podría expresar cuando hablo”. Esta visión es observable desde la perspectiva de un hijo.Pero así como muchos padres proyectan miedo, cerrazón, incomprensión, indiferencia, desatención o simplemente superioridad autoritaria; los hay también quienes inspiran respeto, amor, comprensión, ejemplo y sobre todo confianza para dialogar, preguntar e intercambiar ideas o pedir consejos. ¿De cuáles fueron nuestros padres? ¿Cómo somos ante nuestros propios hijos?En particular a través de mis amigos, familiares y muchos clientes a quienes he tratado a lo largo de mi vida he podido conocer padres de todo tipo, desde aquellos de actitudes muy negativas para con sus hijos, viciosos, violentos, poco afectivos y en algunos casos hasta de quienes abandonaron a sus vástagos (me llega a la memoria el desgarrador relato-monólogo sobre su padre del cantante y compositor argentino Facundo Cabral).Pero también de otros de nobleza extrema, muy responsables y con total apoyo hacia sus hijos, comprensivos, sabios, impulsores y quienes han llegado al extremo de entregar sus bienes en vida a sus hijos y muchas veces reciben durante su vejez la ingratitud y el abandono de éstos sin ninguna justificación y con gran crueldad, no obstante he visto como ni aún así, pierden el amor y el cariño inmerecido por sus hijos.Para este día hay muchas tarjetas postales en las tiendas con diversas frases, mensajes y hasta ejemplos de textos para dirigirse a ellos, acompañando obviamente un regalo.Frases que son verdaderos clichés, que suplen por comodidad la creación y los verdaderos sentimientos de quienes plácidamente dan trámite a la celebración, pretextando falta de inspiración y no saber escribir bien.Les sugiero a los amables lectores que preferible expresen algún sentimiento verdadero y que salga de su corazón en sus propias palabras, corto o extenso para que se lo entreguen hoy a sus padres.Así lo hacía con el mío cuando lo tenía. Ahora lo recuerdo y en su memoria evoco aquellas largas caminatas por los Cerros Pelones que circundan la capital, del Mineral de Peregrina a Guanajuato, en su compañía, con pláticas interminables, donde éramos sorprendidos por la lluvia y sin tener siquiera donde guarecernos, me decía “No te preocupes nos falta como una hora para bajar por Pastita y cuando lleguemos ya se habrá secado nuestra ropa”, efectivamente así sucedía, llegábamos secos para luego ir a comer al Mercado y de allí a la Central de Autobuses de regreso para León.Lo recuerdo leyéndome los poemas de Antonio Plaza, en especial “La voz del inválido”; pero también entregándome las Fábulas de Esopo, las de La Rochefoucauld, las de Rosas Moreno y sobre todo de Samaniego, de entre las cuales no olvido aquella del “Pato y la Serpiente”, de Tomás de Iriarte, que me sirvió mucho a lo largo de mi vida. El día de hoy hacia donde se encuentre, solamente acierto a decirle: ¡Gracias Papá!Así es que amables lectores el día de hoy quienes aún tengan a sus padres expresen con sus palabras lo que verdaderamente sienten por ellos y, quienes ya no cuentan con su padre, solamente nos queda su recuerdo. ¿Tú cómo lo recuerdas?