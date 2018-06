Cómo proteger tu dinero en tiempos de incertidumbre

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Actualmente en México se respira una densa atmosfera de preocupación sobre las variables que se avecinan: La intranquilidad en torno a las elecciones presidenciales, el destino del TLC, las decisiones que el presidente Donald Trump pueda tomar y nos afecten, etc. El peso se ha devaluado este año el 17% frente al dólar, la inflación persiste y las tasas de financiamiento van al alza, entre otras… Hay barruntos e incertidumbre del futuro devenir.Muchas personas asocian algunas de las situaciones antes mencionadas con la palabra incertidumbre; algunas más pesimistas las relacionan con la posibilidad de una crisis y otras con visión catastrofista, imaginan pérdidas financieras, pobreza, dificultades y calamidades, una época en la que es imposible crecer, e inclusive conservar el patrimonio...Pero también es cierto que hay gente optimista que seguirá empujando e invirtiendo en el país, en su empresa. México es más grande que cualquier presidente y que cualquier amenaza o circunstancia externa o interna. Hemos pasado y superado cuatro grandes crisis: la Independencia, la Guerra de Reforma, la Guerra contra Estados Unidos y la Revolución, y seguimos adelante.Es importante aclarar que cuando los grandes inversionistas sienten miedo, vuelan con sus capitales en busca de refugios seguros. Sin embargo, el Banco de México mantiene incólumes sus reservas, lo que hace pensar que no ha habido fuga masiva de capitales y lo que significa a la vez que los dueños del dinero están ocupados, pero no preocupados. Sin embargo, no está por demás actuar con precaución, conocer cuáles son los activos más defensivos que puedan brindar mayor protección al capital.Es probable que el riesgo político relacionado con las elecciones presidenciales del 1 de julio ya haya sido incorporado de manera paulatina en el nivel de las principales variables financieras mexicanas, por lo que los movimientos del peso en las últimas semanas poco tienen que ver con esta variable. La inflación está mostrando algunos indicios de que está rebotando.Los activos refugio, tradicionales, los que brindan protección, han sido: los metales preciosos, como el oro; los Cetes, que tienen liquidez a la vista o a 28 días, su tasa es libre de riesgo y es mayor que la inflación; el dólar es otro refugio, es la moneda de cambio universal y se está apreciando contra todas las divisas; otra alternativa es incursionar en acciones en Estados Unidos, su economía va hacia arriba y es el mercado de tecnología y consumo más grande del mundo.Además de los activos refugio arriba mencionados, en la memoria de los tiempos, los bienes raíces han sido el activo preferido de la humanidad, porque invertir en inmuebles brinda seguridad, producen rentas, generan crecimiento del capital y la inflación no erosiona el patrimonio; incluso, en tiempos de crisis económicas, resulta la mejor inversión.Pero para no confundir, es conveniente empezar por definir lo qué son los bienes inmuebles: A diferencia de los muebles, los inmuebles son considerados como bienes raíces, porque no pueden ser trasladados del lugar en que se hallan, como en el caso de terrenos y edificios.También hay que decir que existe una diferencia técnica entre Bien Raíz y Propiedad Raíz. El inmueble está compuesto por: Propiedad Raíz, que son los derechos del uso, el abuso, la renta, donación, servidumbre, hipoteca… y el Bien Raíz, que integra el terreno y mejoras, aunque coloquialmente, todos estos términos suelen usarse de manera indistinta. Cabe mencionar que un caso especial y ambiguo es el dinero en efectivo, que es considerado un bien mueble, porque es transportable.Los bienes inmuebles tienen la característica de que se inscriben en el Registro Público de la Propiedad, por lo que los titulares propietarios de dichos bienes raíces tienen mayor grado de protección sobre los mismos. Además, este tipo de bienes cobra especial importancia a la hora de la concesión de toda clase de préstamos, especialmente los hipotecarios, ya que constituyen la garantía.En todo el mundo, la elección de adquirir bienes raíces tiene que ver con la seguridad de la inversión, más allá de que la rentabilidad pueda superar o no otras alternativas en los campos financiero o bursátil. El inversionista se siente tranquilo porque la propiedad está ahí, es tangible, segura, puede disponer físicamente de ella o rentarla. La tierra es un bien no renovable, no se estira, no se reproduce, y como cada vez hay más personas y menos espacio, no pierde valor.Dicho lo anterior, se puede afirmar que la capacidad de generar beneficios + la escasez del bien raíz son los elementos creadores del valor. Pero, éstos, por sí solos, no confieren valor a un inmueble, además se necesita que exista el deseo del mercado de comprar y el circulante monetario suficiente para hacerlo. Cabe aclarar que hay una importante diferencia entre precio y valor: El primero es el monto en que se conviene y se realiza la operación; el segundo, es la capacidad que tiene el inmueble de generar beneficios presentes y futuros.También hay que decir que existen otros tipos de inversión con mejores beneficios económicos, pero desde luego con mayor riesgo. El precio de un inmueble de productos no puede ser superior al mínimo costo de obtener iguales beneficios, con el mismo riesgo, en una inversión alternativa.Los bienes raíces inciden de manera muy importante en la riqueza de una nación. Estos pueden ser actores importantes en una crisis financiera, cuando están de colaterales de garantía y los intereses bancarios suben fatalmente y los inmuebles bajan de precio por astringencia monetaria y baja demanda. Entonces, aumenta la cartera vencida que refleja la decisión del no pago de los individuos, al considerar que el crédito vale más que la garantía.Las ciudades con desarrollo y prósperas hacen que los valores aumenten, que sería el caso de León, donde los inmuebles van adquiriendo cada vez más valor y los precios suben como la espuma. De manera diferente sucede en las ciudades que envejecen, que tienen malos alcaldes y entran en plena decadencia. A mayor actividad social, económica y financiera de una ciudad, mayor será el valor de los bienes inmuebles y sus rentas. El precio de un bien raíz está topado por el máximo valor alcanzado en el mercado por propiedades similares, con el mismo riesgo y que permitan obtener iguales beneficios.Las autoridades municipales juegan un papel muy importante en el valor de los bienes raíces, es decir en el patrimonio de los ciudadanos. Las acertadas decisiones públicas incrementan el valor del patrimonio de los ciudadanos; de la misma manera, los desaciertos, la indolencia, la falta de servicios y deshonestidad son factores que generan obsolescencias a los bienes raíces.Los bienes raíces son entidades económicas capaces de generar flujos de dinero periódicamente, comúnmente llamados renta. Ésta es el % anual al que se recupera el capital invertido. Dentro del mercado inmobiliario encontraremos tasas diferentes para distintos tipos de inmuebles, con diferentes riesgos. La expectativa de rendimiento del inversionista en el tiempo, se refiere a la recuperación completa del capital más una utilidad por el uso del mismo. Sería prudente que el inversionista, mes con mes, separara y ahorrara del ingreso global de la renta, el porcentaje correspondiente a la depreciación, para reponer o reparar lo edificado, al término de su vida útil. Los terrenos no se deprecian, solo lo construido.Hay cosas que realmente valen y las queremos, pero también hay cosas que realmente valen y no las queremos. Lo interesante sería saber por qué deseamos algo y distinguir entre lo que realmente no vale y lo que en verdad vale.