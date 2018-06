La Olla: Andrés y Diego

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Diego Sinhue Rodríguez y Andrés Manuel López Obrador tal vez pronto deban verse las caras. Es hora de pensarlo.Eso es lo que dicen hasta hoy todas las mediciones nacionales y locales, pero están en campaña y ninguno de los dos quiere siquiera imaginarlo, el 2 de julio, luego de serenarse, será hora de prepararse para gobernar.Hasta hoy Diego y AMLO sólo intercambian acusaciones, priva la desconfianza, el encono.En sus mitines en plazas de Guanajuato Andrés Manuel repitió: “Les pido por favor nos den su apoyo por parejo, que no haya voto cruzado, yo quiero que Ricardo nos apoye aquí, hacer pareja, para que no tengamos problemas, me generaría mucha incomodidad venir con otra persona que no sea Ricardo. Además vendría yo inquieto, tendría yo que cuidar la cartera, porque son muy ratas estos”.Entre lo dicho por Diego Sinhue sobre AMLO está lo siguiente: “Si gana Anaya el tren interurbano será una realidad, si gana Andrés lo veo muy complicado, porque no le entiende el señor, cuando quieres hacer seis refinarías y en Guanajuato pensamos en sistemas eléctricos y yo veo muy complicado que alguien que no entiende cómo se comporta el mundo actual pueda apostarle a estos proyectos”.Además el factor Ricardo Sheffield en la contienda polariza más la relación PAN-Morena. En los tres debates a la gubernatura se consolidó como el opositor real y tiene amarrado un segundo sitio.De no ganar, pero sumar buena cantidad de votos, Ricardo se convertirá en un interlocutor directo si Andrés es Presidente, y muy seguramente con alguna posición importante en el Gobierno Federal.Hay quienes ya ponen al leonés en la Dirección General del Infonavit, es por ahora sólo radiopasillo.Ante este escenario Diego alista el bloque Centro-Occidente, nueve estados: Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, con el liderazgo desde Guanajuato, que se sumen a un ejercicio de planeación regional, pero también de poder político.“Eso no está en mi escenario (hablar con AMLO) porque va a ganar Ricardo Anaya, suponiendo sin conceder que Andrés Manuel fuera Presidente, o el Bronco o Pepe Meade, yo seré un Gobernador institucional que lo primero que haría es agotar el diálogo y las relaciones políticas para construir, y en Guanajuato el Presidente que sea tendría un aliado”, comentó Diego a am Facebook esta semana.Sea quien sea el Presidente de México esa alianza es estratégica para empezar a planear con visión proyectos de infraestructura, economía, seguridad pública, medio ambiente, salud. Pero no sólo es eso, frente AMLO se convierten en un bloque político opositor para lo que se presente. Ninguno de esos estados es gobernado por Morena y en los dos con elección (Guanajuato y Jalisco) no tienen ventaja.“Que este ejercicio de planeación sirva para hacer un bloque con una visión del País, y, en el caso que Andrés Manuel buscara un modelo que no nos convence, podría ser un buen bloque opositor que sea un contrapeso real que le diga al Presidente ‘no estamos de acuerdo, aquí creemos en el comercio exterior, en la apertura comercial, en la reforma fiscal que apoye la productividad, no que lo inhiba’”, dice Diego.Y ante cualquier intento de reforma constitucional que no les parezca, los estados en los que no tiene Morena una mayoría legislativa serán el dique para que los congresos locales no las aprueben.Lo que sí ya dijo Diego es que no va a depender de la Federación para resolver la crisis de seguridad.En la estrategia de seguridad pública, en desarrollo social, economía, medio ambiente, infraestructura, en todo, les guste o no, el Presidente de la República y el Gobernador, Andrés Manuel y Diego Sinhue (si las tendencias se confirman), se tendrán que poner de acuerdo durante seis años. De no ser así todas las buenas intenciones que cada uno pueda tener por su lado servirán de muy poco. Sería una pena...Ricardo Anaya vino a Guanajuato a respirar una bocanada de oxígeno para la recta final de la campaña.El queretano no termina por acercarse al puntero en las encuestas, AMLO, por eso su visita el jueves a Irapuato y a León es una inyección de ánimo. De aquí espera los votos que no tendrán en otros estados.Diego le pone optimismo y recuerda el papel clave de Guanajuato para la alternancia del 2000 con Vicente Fox, para marcar la diferencia en el 2006 con Felipe Calderón, y que así sea este 2018.“Los jóvenes no se van a dejar mangonear por quienes quieren hacer creer que esto ya se decidió”, lanzó Sinhue en el salón Haciendas del Refugio al que convocaron a empresarios y simpatizantes.Algunos por mera cortesía, otros más sí convencidos de ser Ricardo su opción, pero ahí estuvieron dirigentes empresariales como: José Arturo Sánchez, del Consejo Coordinador Empresarial; Daniel Tavares, de Apimex; Marisol Ruenes, Amexme; Jorge Torres, de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión; Guillermo Ramos, expresidente de la CMIC; Gabino Fernández, de la Canaco; Javier Quiroga, de la Confederación de Bares y Cantinas; Héctor Rodríguez, presidente del Implan, etc.Al PRD y a Movimiento Ciudadano ni los mencionaron en el evento, ni se acuerdan, aunque sus dirigentes estatales, Baltasar Zamudio y Ariel Rodríguez, respectivamente, ahí estuvieron aplaudiendo.Anaya Cortés dice lo que todos quieren escuchar: seguridad, agua y el soñado tren. De su propuesta “estrella” al inicio de campaña, el Ingreso Básico Universal, ya ni se acordó. Acusa a Peña Nieto de la guerra sucia, a Andrés Manuel de tonto por prometer refinerías (así no pensaban los panistas Felipe Calderón y Juan Manuel Oliva cuando se puso a concurso -entre Hidalgo y Guanajuato- la construcción de una refinería, que al final nunca se hizo), y cierra con un mensaje motivacional: ayúdenme a ganar.El panista les dice que nunca más un subordinado puede investigar a su jefe, que él sí va por una Fiscalía General autónoma. A ver si tomaron nota Diego Sinhué y el alcalde con licencia y aspirante a repetir, Héctor López, pues esa independencia fiscalizadora no la puede el PAN presumir en casa.Ricardo regresará a un cierre de campaña en Guanajuato (día y lugar por definir). AMLO estará el domingo 24 a las 3 de la tarde en el Arco de la Calzada; y Pepe Meade mañana en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, en respaldo a la candidata Ruth Lugo, y luego en Leon con la militancia del Partido Verde.El martes por la mañana Diego Sinhue se reunió con todos los candidatos del PAN en León para las diputaciones locales, federales, y a la Alcaldía. Minutos después se filtró que el director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), Leonardo Lino Briones, dejaría el cargo.Coincidencia o no, la realidad es que sólo fue la gota que derramó el vaso. Todos los presentes en la reunión se quejaron que durante los últimos días de recorridos de campaña el sentido reclamo era por agua.Tal vez esto tenga que ver también con los pocos recorridos estos días del alcalde con licencia, Héctor López. En su agenda de la última semana todos los días por la mañana presentó una propuesta, se reunió con mujeres empresarias de Amexme, asistió a la firma de compromisos del OCL, al evento con Anaya, pero sólo el martes por la tarde hizo recorrido en Las Joyas y ayer en Loza de los Padres.Los problemas en el SAPAL ya tenían rato (que si la toma clandestina en Gran Jardín, que si la investigación por obras donde el Presidente del Consejo tiene predios, el desabasto de agua en más de 100 colonias los últimos días), pero fue el alcalde interino, Luis Ernesto Ayala, quien empujó la decisión del relevo, al que sólo falta el trámite de que lo vote el Consejo Directivo del Organismo.La pregunta ahora es obvia: ¿La salida de Lino resuelve todo lo que pasa en el SAPAL?.En los pasillos del Sistema se dice que otra bronca es la confusión en los roles del Consejo Directivo, que el presidente, Pedro González, casi siempre consultando con Toño Morfin y Chuy Aguilera, asumen un papel más que de consejeros de jefes operativos, que ellos son los que tienen todos los hilos.Lino pagó su poca experiencia en temas de agua potable, y falta de liderazgo, pero ellos tres mandan.El gran problema no es sólo que falte agua, sino que falte capacidad. No se tomen decisiones, y las que se tomen sean erróneas. Que haya mandos y personal que no entiendan la vocación social del Sistema.Por lo pronto Angélica Casillas no será un personaje manipulable. Pronto veremos si el cambio es real.En un hecho sin precedentes empresarios y miembros de colegios de profesionistas del Corredor Industrial (Celaya, Irapuato y Salamanca) firmaron un desplegado para exigir mayor seguridad en el estado ante el aumento de la violencia.Gran parte de los principales órganos empresariales y de profesionistas alzaron la voz en conjunto y señalaron la “incapacidad” de las autoridades locales estatales y federales por inhibir los índices delictivos.A punto de terminar el primer semestre del año y que los electores vayan a la urnas en dos semanas, en Guanajuato se vive la peor crisis de inseguridad de la época moderna y la paciencia de los firmantes parece que se empieza a agotar.Tan solo en el centro-sur del Estado se ha superado los mil asesinatos en lo que va del año, no obstante hay delitos de fuero común que le siguen pegando a toda la sociedad. Uno de ellos es el aumento de robo a negocios justo en los municipios donde los empresarios firmaron el desplegado que se publicó en medios impresos aunque no todos hicieron eco del mismo. Tan solo Celaya e Irapuato se ubican entre los 20 municipios con más denuncias de robos a negocios en todo el país.Ante estos hechos empresarios y profesionistas afirmaron que es notoria la falta de inteligencia y coordinación de los tres niveles de gobierno desestimando los constantes deslindes de las autoridades.A pesar de que la mayoría de los líderes empresariales firmaron, como en Celaya la Coparmex Celaya encabezada por Juan Yúdico, el CECC (Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya A.C.) liderado por Juan Carlos Usabiaga y la Asociación de Empresarios de la Ciudad Industrial, otros prefirieron no meterse en este asunto.Tal es el caso del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) liderado por Pedro Vázquez o la Asociación del Empresariado Celayense encabezado por el ex alcalde Ismael Pérez Ordaz quienes no quisieron firmar el desplegado y todos creen que es por su cercanía con el Gobierno Municipal y Estatal, es más hasta parte han sido de los gobiernos en los que más se ha deteriorado la seguridad pública.En Irapuato también algunos prefirieron no meterse en problemas y no sumarse a esta iniciativa. Entre ellos, se encuentra el Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato (CCEI), quienes aunque se han manifestado preocupados por la inseguridad, siempre se han mantenido al margen de las críticas al Gobierno, aún cuando han recibido a los candidatos a la Alcaldía y les han pedido atender desde lo reducción de tiempos burocráticos hasta este tema de la seguridad, pero en corto.Otros que de abstuvieron fueron los integrantes de Canaco, que al inicio de la Administración se mostraron críticos pero con el tiempo se volvieron silenciosos, sobre todo porque según fuentes dentro de la Cámara, Ricardo Ortiz y gente del Municipio les marca cada vez que hacen algún comentario en contra de la Administración. Lo más extraño fue no ver la firma de la AC de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, quienes bajo la presidencia de Gerardo Padilla Fuerte fueron duro y a la cabeza en el tema, pero ahora con la dirigencia del empresario Roberto Marrufo Sada se han vuelto más bien tibios en las exigencias.Total que pese a la indudable crisis de seguridad que vive el Estado, hay todavía empresarios que prefieren no alzar la voz y la duda es ¿por qué?, ¿temen perder privilegios de los gobiernos locales y estatales? ¿no creen que el problema sea para tanto? Lo más lamentable es la ausencia de respuesta de los alcaldes aludidos y del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, dicen que buscará a los empresarios para darles cuentas en privado, ¿qué les va explicar que los demás ciudadanos no merezcan escuchar?