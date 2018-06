PAN, experiencia contra ocurrencia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Para mi hermano Luis, destacado actor de esta historiaDurante la presente campaña se ha suscitado una larga discusión sobre el tema de seguridad pública y crimen, así como la forma de eliminar las fuentes que producen una enorme cantidad de personas, especialmente de jóvenes, que se integran a las bandas criminales, propiciando una violencia inaudita.El candidato de Morena a la presidencia de la República, ha postulado un cambio de enfoque que ha provocado toda clase de críticas. Sus adversarios, entre ellos el PAN, han reaccionado, posicionando como vía de combate delincuencial, el reactivo, basado en intervenciones policiacas contundentes, contra los grupos de la mafia organizada. Les cuento, con este motivo, una interesante historia.Corrían los postreros años del siglo pasado, cuando ya se apuntaba la posibilidad de una alta conflictividad social, en ciertas partes del área metropolitana de Monterrey. Se previa que, con el paso del tiempo, una epidemia de crimen y violencia, que luego sería muy difícil de frenar, asolaría a la ciudad. Esta preocupación se instaló en el gobierno panista de Nuevo León, encabezado por Fernando Canales Clariond y posteriormente, de su sustituto, Fernando Elizondo Barragán.Con ojo de águila, una de las asesoras gubernamentales, mujer de gran sensibilidad social, y de un coraje extraordinario para empujar cambios en su entorno, la inolvidable Cobis Niembro de Lobo, acometió la empresa de preparar un diagnóstico sobre las áreas donde se disparaban las conductas antisociales: los llamados Fomereyes. Se trataba de esos espacios urbanos, sembrados de miles de casas de ”interés social” , promovidos desde la esfera gubernamental, que de manera irresponsable, hacina a las clases más desfavorecidas de la sociedad.Cobis comenzó por trabajar un diagnóstico puntual sobre las zonas impactadas por la delincuencia. Para ello se constituyó un grupo de estudio encabezado por un destacado sociólogo de la Universidad de Nuevo León: el doctor Benito Torres Escalante. Los trabajos recibieron la asesoría internacional, a través de los sociólogos Victor Zúñiga desde la Universidad de París VIII (Sorbona) y del destacado experto en sociología de las organizaciones, doctor Pierre Tripier, de la Universidad de Versalles.Pronto se fue develando el tamaño y profundidad del problema social, gestado desde los anteriores gobiernos en esas zonas: unidades habitacionales que propician, por su pésimo diseño, la expulsión de los habitantes, de sus casas hacia las calles. Estas se convierten en el entorno natural de la vida comunitaria, propiciando la formación de pandillas, iniciándose procesos de violencia y agresión, hasta lograr apoderarse del territorio citadino. Luego la pandilla común se transforma en “gang delincuencial”, organización criminal que extrae rentas mediante la administración del territorio que controla, quedando a disposición de cualquier cártel, como los zetas o golfos, para operar y expandir sus actividades a toda la ciudad, hasta lograr su control, mediante la acción de sicarios. Así se evidenciaron los graves riesgos que amenazaban a la metrópoli norteña.A continuación, poseyendo ya el encuadre científico de la problemática, con el apoyo decidido del secretario de gobierno José Luis Coindreau, se delineó un plan de intervención en tres ejes: el social, el urbano y el de seguridad. El social acometió programas de trabajo delicados y sensibles, como la concientización de los maestros y padres de familia, la organización (no solo construcción) de áreas deportivas y los “anclajes” sociales, para introducir a los niños y jóvenes en grupos culturales y deportivos. En materia urbana se trabajó en la dignificación del depauperado entorno, mejorando calles, drenajes y sobre todo alumbrado público. La movilidad resultó un tema destacado de alta incidencia en la vida de los moradores de estas comunas. En el eje de seguridad se constituyó una “policía de proximidad”, dirigida por una destacada oficial. La intervención en esta materia, condujo a cambios radicales en los procedimientos policiacos y la actitud frente a la ciudadanía de los elementos de policía. La fundación alemana Ludwig Von Misses, colaboró capacitando a los elementos en pre mediación, mediación y terapia de campo mental. Ya en el diagnóstico de antropólogos y sociólogos se había detectado que en esta compleja problemática social, la policía tradicional no solo no era la solución, sino que era parte del problema. Mandos autoritarios, represivos, violentos, que en lugar de colaborar para la mejora comunitaria, la enardecían y violentaban. La incursión policiaca era como gasolina a la lumbre. No quedaba otro camino que comenzar de cero.Pues bien, el proyecto se desarrolló, con éxito bajo la dirección certera de Cobis, entregando buenos resultados en los cuatro cuadrantes urbanos en que se aplicó. El gobernador Elizondo, pidió su expansión al doble de colonias, impactando a un total de 30,000 habitantes. Los índices delictivos comenzaron a decaer dramáticamente.Pero llegó el fin del sexenio. El PAN perdió la gubernatura, y el nuevo ejecutivo estatal, Natividad González Parás, no obstante los esfuerzos de Carlota Vargas por mantener el proyecto, lo liquidó. Pero fue más allá, nombró al inefable general José Domingo Ramírez Garrido Abreu, encargado de la seguridad. La perspectiva militar prevaleció, sobre todo desde la visión que un general tiene, no de la sociedad que se debe de gobernar, sino de la estrategia a utilizar en un campo de batalla.Desde su soberbia castrense declaró: “deberíamos de premiar a los policías con cien mil pesos, por cada hampón muerto”. Se preparaba, desde esta fría y cruel mirada marcial, el baño de sangre que Monterrey sufriría años después.En tanto, hubo que lamentar en 2010 la partida de Cobis, el PAN perdía de su memoria histórica una experiencia de gobierno sofisticada, audaz, y sobre todo bien ejecutada e implementada desde uno de sus principales gobiernos estatales. La grilla interna y la operación electoral que lo engulle todo, arrojó al olvido un importante proyecto gubernamental, que orgullosamente pudiera haber presumido frente a sus adversarios.Hoy un contendiente presidencial pone en la mesa una propuesta ocurrente y sin contenido, en tanto Acción Nacional, llevando años de ventaja y experiencia, no pudo reaccionar contundentemente frente a la locuaz propuesta. La información no estaba a la mano para contrastarla con la de López Obrador…lástima.