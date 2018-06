Secretos o trucos de los candidatos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“...Sugestionar es apoderarsede la voluntad ajena,la cual se rinde y entregasi para reflexionar es débilquien escucha o carecede mínimos conocimientos”.Estamos por terminar una campaña electoral única en la historia, por varias y no simples razones:El número de partidos es mayor a cualquier jornada anterior y los candidatos a los diversos puestos suman un número de verdad sorprendente ya que se han agregado aspirantes que, sin ser afiliados a un organismo, concurren por la libre; o sea, son independientes.No conocemos siquiera el mediano perfil de muchos que aspiran a gobernarnos. ¿Son sociables, trabajadores, saben escuchar, conocen la realidad, son neuróticos, flemáticos, qué tan patéticas resultan? Lo cierto es que ante los electores debieran presentar, como carta de recomendación, un diagnóstico de su psiquiatra o de la psicóloga que les realice previa evaluación.Si tal ocurriera sabríamos que quien presume de sabio resulta también normalón y que no quiere usar el voto como ariete para golpear a sus ex compañeros.Lo lamentable, aparte de lo anterior, es que se habla mucho y se dice poco, por regla general, ya que los aspirantes en su inmensa mayoría no han acuñado, para ellos mismos primero, un plan de gobierno coherente y de probable aplicación. Luego la palabra es su herramienta socorrida.Nos dice, por ejemplo, un pretenso, con voz engolada por supuesto, que si llega va a traer a la entidad varias universidades.Apoco, ya encumbrado, su poder o la magia le dan para eso y más; pero nosotros simples seres un poquito pensantes y algo informados cavilamos si ¿no sería juicioso fortalecer las instituciones de tal nivel que ya existen?Recientemente el ex rector de ENES-UNAM, León, al recibir un reconicimiento expresó con máxima claridad: “Hay qué apostarle a la educación y se acabó, hay que apostarle desde la primaria, desde la secundaria, pero hay qué apostarle más allá del discurso político...”.Dicha exhortación nos da luz para entender que una es la demagogia y otros los proyectos viables que puedan convertirse en realidad.¿Le vamos a apostar a la educación desde primaria hasta posgrados dándoles el poder decisorio y de orientación a los líderes de la Coordinadora o a los parientes de Elba Esther, como pretende el Peje?Prometer nunca empobrece. Por eso no pocos de los candidatos, hombres y mujeres, se van por el camino facilito de lanzar ideas como plumas al viento. Algunos embriagados de emoción hasta se atreven a decir: “Se los firmo”. ¡Faltaba que no!Miremos una parte de la realidad educativa, nada más algo de esta realidad, que es como un muro de frustración al que se enfrentan frecuentemente muchachos y muchachas:A finales de mayo María Guadalupe Vargas Jacobo, secretaria de servicios educativos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), dijo que “este año ingresarán 24 mil nuevos estudiantes a 59 carreras de la modalidad escolarizada y siete de la no escolarizada.Los aspirantes que quedarán fuera de esa posibilidad son 68 mil. No hay cupo en las 26 sedes dispersas por el país.Alguien con sus neuronas muy revolucionadas va a “razonar” de inmediato que se quedaron fuera los “burritos”, piénsenlo con respeto para el Platero, que es símbolo del Poli. Pues sucede que no. Ciertamente hay escalas de aprobación pero, entendámoslo bien: No existe cupo para todos, aunque su nivel resulte aceptable.Y esa realidad dramática se repite en todas y cada una de las instituciones oficiales de las diversas naturalezas. Sumados los aspirantes que no ingresan o escalan ¿cuántos millones son y a dónde van a parar?El jovencito o muchachita que se ven así rechazados rumian su frustración, peor cuando por escasos recursos familiares no es posible que ingresen a un plantel particular. Hay casos, escasos y casi heróicos en que toda la familia habrá de trabajar para ese empeño, o sea, cubrir elevadísimas inscripciones y mensualidades de su familiar.Claro que hablamos de empleados, obreros calificados y de ninguna manera de campesinos quienes, como dice Maribelita Ortega, “literalmente”, o sea en realidad de verdad tienen esos senderos de superación por completo cerrados.Los candidatos (casi todos) no únicamente cuando se refieren al tema educativo, sueltan frases, promesas, engolan la voz pero para nada definen un plan razonable, factible. Yo no he escuchado, hasta el momento de escribir estas líneas, que alguien que pretenda ir a una regiduría, sindicatura, presidencia municipal, gubernatura o Presidencia de la República nos diga, con palitos y bolitas; o sea, con la máxima claridad, qué y cómo se podrá proceder para elevar el nivel de nuestras etnias.Tenemos por todo el territorio nacional hermanos indígenas que subsisten con siglos de retraso. ¿Universidad para ellos, cómo y cuándo?Naturalmente que los titulares de las dependencias respectivas proporcionan números de avance, logros. Y qué bueno que los tengamos, así como que existan planteles de primera; pero lástma que no los haya en Santa Catarina y Atarjea, para los rarámuris en Chihuahua o los pobladores de la Chontalpa.Y a estas alturas de la campaña, tenemos el derecho y deber de preguntarnos a nosotros mismos: ¿por quiénes vamos a votar?Razonable, juiciosa y serenamente, por aquellos aspirantes, hombres o mujeres, que no descarguen sobre nosotros el odio que los corroe por sus frustraciones, que nos digan las cosas como son y no expulsen torrentes de demagogia o se erijan, desde ya, en magos o brujas, que pretendan utilizar al pueblo para ellos avanzar. Por quienes no presuman una varita de virtud sino que, por el contrario se consideren que son de nuestra pasta y espíritu, pero que, entienda que un buen gobernante sabe que el poder real lo tienen los ciudadanos.(Les contaré próximamente la historia de quien luego de 20 años en Sabes no ha aprendido a leer y menos a escribir. ¡Debiera ya ir para titularse de algo! ¡Algún detalle no está bien allí! Desertan los alumnos ¿por qué? El “seguimiento” es nulo. Lo veremos.