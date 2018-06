¿Y El Yunque?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Pocas veces he escrito sobre esta historia real, surgida en el México de los años 70 al calor de las luchas ideológicas entre izquierdas y derechas, entre revolucionarios y conservadores, entre católicos progresistas y retrógradas. El Yunque, el grupo fundamentalista de ultraderecha nace en los colegios católicos de México y todavía existe, más como grupo de poder que como grupo ideológico.Secreto y aunque se negaba su existencia, ya es posible conocerle sus cabezas visibles por haber estado ellos en la cúspide del poder. “Si grasnea como pato, si camina como pato, si tiene pico de pato… es que es un pato”, dirían a quienes dudan de la existencia del “pato”.Durante la primera década de los años 70 las ideologías se radicalizaron; no eran suficientes los debates de ideas; había expresiones de choque y de fuerza.Formación paramilitar se impartía a grupos de jóvenes que -agotados los caminos del diálogo-, pensaban que la guerrilla o los grupos de choque, eran una ruta útil para construir el proyecto de país al que aspiraban.Así nacieron los Fuas en Puebla, los Muros en Ciudad de México, los Tecos en Guadalajara, los Yunques en esta tierra, todos como grupos de choque, de poder, originalmente surgidos para conservar las tradiciones, los valores, los principios de la religión católica y el status social y económico capitalista.Nacieron como respuesta natural a gobiernos populistas que implementaban políticas públicas que limitaban las libertades religiosas y de mercado; los grupos de la izquierda católica nacieron a su vez, como alternativa para construir una sociedad más igualitaria poniendo en la práctica proyectos de organización popular en zonas marginadas.Desde su formación, algunos los conocemos de carne y hueso y cómo es su estructura funcional. Quienes sufrimos en años recientes amenazas reales de parte de ellos, damos constancia de que sí existen todavía.Aún en el escenario nacional donde la fuerza de los liberales ha arrasado a los conservadores, -toda vez que Morena ganará la Presidencia- y el Frente no tendrá suficientes votos para alcanzarle, los grupos de derecha más conservadora mantienen presencia y vida activa.En sus inicios -hay que decirlo, igual como se formada militarmente a la izquierda radical-, se crearon como cuadros organizados con disciplina y en la idea de que se debía instalar el Reino de Dios aún por la fuerza, aún con purgas internas, aún con uso de la fuerza en las calles. Muchos fuimos adoctrinados para pertenecer a sus filas; los colegios lasallistas, maristas y jesuitas eran la simiente de la organización; incluso presenciamos en esa ingenuidad de la adolescencia, las ceremonias de iniciación y asistimos a funerales cuando algunos habían caídos en la lucha interna y externa.En esos años lo mismo participaban jóvenes católicos en grupos de ultraderecha que en ultra izquierda como el ELN o el EPR.Fue con la apertura democrática de los años 90, que los grupos se integraron a la vida política unos fundamentalmente en el PAN y otros en el naciente PRD. La alternancia en el gobierno de la República permitió que estos grupos de ultraderecha tuvieran ascenso incluso al gabinete presidencial y a la presidencia de cámaras empresariales como la Coparmex para perder fuerza con Calderón y estar marginados ya con Peña Nieto.Localmente, la cúspide del ascenso del Yunque fue el sexenio de Oliva, dominando las principales posiciones en el gobierno de Guanajuato, ya en educación ya en lo social ya en gobernación.Ascendieron los ideólogos del fundamentalismo religioso y en la práctica, el grupo de poder que se sostuvo con discursos del pasado y todavía hoy, el yunquismo está presente como corriente de fuerza en el PAN y en grupos de la misma iglesia, a pesar de que corrientes más pragmáticas y liberales han tomado fuerza dentro de ese mismo partido y que la ciudadanización abrió las puertas a militantes menos radicales.El Yunque ha ya perdido fuerza dentro del PAN pues los discursos conservadores radicales hoy hacen perder votos. El peso de los yunquistas en el gabinete estatal es ya reducido pues llegaron ayer a tener los puestos claves cometiendo con radicalismos, numerosos errores, como la agresión que nos hicieron a los medios de comunicación donde fuimos atacados muchos.La iglesia católica ha cambiado también; con el Papa Francisco se han abierto las ventanas ideológicas del catolicismo. A pesar de la resistencia de grupos conservadores como el Opus Deis y los Legionarios de Cristo, la teología progresista y centrada en los pobres ha sido revalorada después de décadas de aislamiento por parte de la jerarquía católica con Juan Pablo II.Europa ve crecer el ateísmo en los jóvenes y se enfoca ahora a caminar junto a ellos en comprender sus dilemas y ofrecerles respuestas; la pastoral social se basa ahora en la solución de las necesidades económicas-sociales para construir desde allí el Reino de Dios, entendida como la fraternidad en una sociedad más justa.Hoy, ante un escenario nacional de victoria de la izquierda de AMLO (o de lo que tiene rasgos de izquierda al serlo en lo económico pero conservador en lo social como lo es Morena), la ideología liberal será mayor en México. Jalisco ha optado por ubicarse en el centro izquierda del espectro político pues ganará la gubernatura con un liberal como Alfaro y tomará fuerza un independiente como Kumamoto.El mapa político de México cambiará radicalmente en unos días; el partido de la revolución, la social democracia, el paradigma de la corrupción, el PRI quedará reducido a la tercera fuerza política; el partido de la democracia cristiana, el PAN, será la segunda fuerza perdiendo posiciones y peso específico. La izquierda dentro de Morena dará una batalla entre los ex priístas y la izquierda histórica; será una disputa de liberales contra liberales.Con Morena las políticas públicas liberales, las de la Reforma, las de Juárez, se aplicarán seguramente en muchos de los programas del Gobierno federal; es posible que la educación y la salud pública sean ahora privilegiadas; habrá que ver su política social teniendo como aliado al PES reflejo del conservadurismo religioso.Nuestro México ha cambiado; las mayorías pobres tienen ira por las enormes desigualdades sociales; son más críticos; la corrupción y la inseguridad cambia las preferencias políticas y la izquierda siendo gobierno en los próximos años, tendrá un peso importante en las narrativas gubernamentales.El Yunque habrá perdido fuerza y presencia; aunque quiera todavía mantener espacios en el poder público y en las cámaras empresariales. El PAN en su reducto nacional, Guanajuato, deberá implementar un programa de gobierno enfocado a las mayorías, con enfoque social, centrado en la gente.La narrativa oficial deberá ser de pluralidad, tolerancia y de respeto a la diversidad si quiere mantenerse en el poder. Hoy ya no hay espacios en Guanajuato para los fundamentalismos religiosos cuando la sociedad está ya orientada a los derechos humanos traducidos éstos en bienestar para todos.* Director de la Universidad Meridiano,A.C.