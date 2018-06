170 familias afectadas por 'Carlotta' en Yucatán

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Debido a las lluvias que han caído en la Península de Yucatán, producto de la tormenta tropical "Carlotta", una zona de inestabilidad conAutoridades estatales y municipales, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recorrieron la localidad, ubicada al oriente de Yucatán, a tres horas de Mérida, para auxiliar a los pobladores. No se reportan pérdidas humanas.El titular del Instituto de Vivienda (IVEY), César Escobedo May, junto con el alcalde de Tizimín, Jorge Vales Traconis, constataron la activación del Plan DN-III-E de auxilio a la población.El gobierno estatal informó que el operativo militar, en conjunto con las medidas tomadas por la Coordinación Estatal de Protección Civil y su homóloga municipal, permitieron a la comunidad retomar sus actividades cotidianas sin poner en riesgo su patrimonio e integridad física.El comisario de Popolnáh, Arturo Chimal Chay, informó que el comedor comunitario está atendiendo a quien lo solicite y que el agua de lluvia, "ya está bajando".Por su parte, Escobedo May señaló que esta semana continuarán la vigilancia en la zona, por lo que "se les brindará todo el respaldo necesario".La tormenta tropical "Carlotta", una zona de inestabilidad con potencial ciclónico ubicada al este de Quintana Roo y la onda que se sitúa en la Península de Yucatán, han originado el temporal de precipitaciones en varios estados del país. Los tres sistemas