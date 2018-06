Locutora es golpeada por simpatizante de AMLO

Me enojé en la fila del oxxo por que se metió una mujer. Le reclamé. Me dijo algo así como "Pinche güera tu tiempo se acabo. Ahora que gane AMLO vales pura verga." Y madreó. Así nuestro país. pic.twitter.com/2s4A8xRTPp

Aguas eh, mi punto no es anti AMLO, de hecho he manifestado muchas veces que no se por quien votar. Mi punto es que no se vale que por pedir ser civiles me agarren a trancazos. No es AMLO. Es la gente polarizada que ni sabe y violenta.