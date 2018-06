Mexicano llama la atención del mundo por esta fotografía

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El colimense Hernando Alonso Rivera Cervantes recibió un premio dentro de la categoría de Tierras por la fotografía "Energía Pura y Fuego", imagen que captura la erupción del volcán de Colima; el Concurso de Fotografía 2018 es organizado por The Nature Conservancy (TNC)."La calidad de las entradas este año es impresionante. Fue muy difícil seleccionar al ganador ", dijo Bill Marr, director global de fotografía de TNC quien también participó como juez del concurso.Mira la foto de Rivera Cervantes:"El Concurso de Fotografía de TNC es una maravillosa intersección para aquellos que aman la naturaleza y aquellos que aman la fotografía. Tenemos entradas maravillosas de todo el mundo, desde bellos paisajes occidentales hasta ardillas en un patio trasero en Austria. La fotografía es un lenguaje común para todos", apuntó.El Concurso de Fotografía de este año recibió un número récord de entradas: 57 mil 489 de 135 países. Los ganadores recibieron premios que incluyen tarjetas de regalo y paquetes de las marcas Backcountry, Patagonia, Tom's of Maine, Lokai, y el ganador del gran premio recibió un paquete de cámara digital.-El primer lugar fue para la fotografía de dos caballos salvajes, titulada "Stallions Playing" en Camargue, Francia, tomada por Camille Briottet de Lyon.-El segundo lugar fue para Andre Mercier de Los Ángeles, California, quién mostró una foto llamada "The End is Near", de una pieza rota del glaciar Vatnajokull en Jokulsarlon Bay en Islandia.-Por último, el tercer lugar fue para Terra Fonfriest originaria de St. Joe, Arkansas, EEUU, por la foto titulada "Frog Hug" que contiene a una niña sosteniendo una rana toro.