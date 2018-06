Así responde 'Debryanshow' ante críticas

"Es parte de la euforia, perdón si se ofendieron por algo que subí e inmediatamente borré, no quise dejar un mal mensaje".

Mis mas sinceras disculpas.



Rayito. pic.twitter.com/iQAcsvUSVq — Ryan Hoffman (Rayito) (@DebRyanShow) June 18, 2018



"Dejen de exagerar, no ma…, les encanta hacer pe... por todo, duró un minuto arriba y se bajó el contenido".

Que “disculpa” tan mas pendeja, admite que te equivocaste sin pretextos ni justificaciónes. Bajenle al mame? Bajale a tu irresponsabilidad. pic.twitter.com/S5q2eAOuYx — Emmanuel Gonzalez (@__Meemee) June 18, 2018

Tras haber recibido fuertes críticas, el youtuber que encarna al personaje 'El mirrey', acompañado de la producción para YouTube 'Badabun', pidió a los usuarios no exagerar por un video que publicó.El video en cuestión simulaba un acto sexual con la bandera alemana tras la derrota que los germanos sufrieron a manos de los jugadores mexicanos en el partido librado el domingo 17 de junio.Tras haber pensado en su error, dio de baja el video después de un minuto, sin embargo no se libró de los usuarios de las redes sociales, quienes ya lo habían visto.También pidió a los usuarios 'dejar de exagerar' dado que la publicación duró poco tiempo en las redes y las respuestas no se hicieron esperar.