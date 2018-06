Celebra en Londres Brad Pitt día del padre con sus hijos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A pesar de que su relación con Angelina Jolie ya no existe más, Brad Pitt sigue en contacto con sus hijos y lo ha demostrado al pasar el Día del Padre a su lado en Londres, Inglaterra, antes de comenzar el rodaje de su nueva película 'Once Upon a Time', bajo la dirección de Quentin Tarantino.El afamado antagonista de 'El club de la pelea' viajó a la capital británica para ver a sus hijos a pesar de la batalla legal que sostiene con su ex esposa, Angelina Jolie, por la custodia de los seis menores después de que el juez que instruye el caso interviniera para establecer las nuevas condiciones y modificar la manera en la que Jolie permitía el contacto de los niños con su padre.Esta visita cumple con las nuevas medidas, en las que se estipula que desde principios del mes de junio, donde ha pasó con uno o dos de ellos a la vez cuatro horas al día durante diez días.El acuerdo también establece que a finales de julio podrán estar con él en Los Ángeles durante aproximadamente una semana, a excepción de Maddox, el mayor, quien a sus 16 años ya puede decidir cuánto tiempo quiere éste pasar con su padre a raíz del incidente de violencia en el avión privado.Mientras Brad Pitt pasaba el tiempo con sus hijos, Jolie se encontraba en Irak como embajadora de Buena Voluntad del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y entrar en contacto con los efectos de la guerra.