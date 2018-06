Conoce a los nominados a los Premios MTV

, premios que destacan lo mejor del cine y televisión de los Estados Unidos.y la segunda temporada de '' también lidera la lista.Incluso la conductora,en la categoría deY como parte de estos premios, tampoco se vuelve a ver en esta edición distinción de géneros por categoría.

Esta es la lista de nominados a los MTV Movie & TV Awards:

Mejor Película

-'Vengadores: Infinity War'

-'Black Panther'

-'Plan de chicas'

-'It'

-'Wonder Woman'

Mejor Serie

- 'Por 13 razones'

- 'Juego de Tronos'

- 'grown-ish''

- 'Riverdale'

- 'Stranger Things'

Mejor Actuación en Cine

- Chadwick Boseman, por 'Black Panther'

- Timothée Chalamet, por 'Call Me by Your Name'

- Ansel Elgort, por 'Baby Driver'

- Daisy Ridley, por 'Star Wars: Los últimos Jedi'

- Saoirse Ronan, por 'Lady Bird'

Mejor Actuación en Serie

- Millie Bobby Brown, por 'Stranger Things'

- Darren Criss, por 'El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story'

- Katherine Langford, por 'Por 13 Razones'

- Issa Rae, por 'Insecure'

- Maisie Williams, por 'Juego de Tronos'

Mejor Héroe

- Chadwick Boseman, por 'Black Panther'

- Emilia Clarke, por 'Juego de Tronos'

- Gal Gadot, por 'Wonder Woman'

- Grant Gustin, por 'The Flash'

- Daisy Ridley, por 'Star Wars: Los últimos Jedi'

Mejor Villano

- Josh Brolin, por 'Vengadores: Infinity War'

- Adam Driver, por 'Star Wars: Los últimos Jedi'

- Michael B. Jordan, por 'Black Panther'

- Aubrey Plaza, por 'Legion'

- Bill Skarsgard, por 'It'

Mejor Beso

- Gina Rodriguez y Justin Baldoni, por 'Jane the Virgin'

- Nick Robinson y Keiynan Lonsdale por 'Love, Simon'

- Olivia Cooke y Tye Sheridan, por 'Ready Player One'

- KJ Apa y Camila Mendes, por 'Riverdale'

- Finn Wolfhard y Millie Bobby Brown, por 'Stranger Things'

Mejor Actuación de Terror

- Talitha Bateman, por 'Annabelle: Creation'

- Emily Blunt, por 'Un lugar tranquilo'

- Sophia Lillis, por 'IT'

- Cristin Milioti, por 'Black Mirror'

- Noah Schnapp, por 'Stranger Things'

Mejor Equipo

- Chadwick Boseman, Lupita Nyong’o, Danai Gurira y Letitia Wright por 'Black Panther'

- Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jaeden Lieberher, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor, Chosen Jacobs, por 'IT'

- Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Nick Jonas, por 'Jumanji: Welcome to the Jungle'

- Tye Sheridan, Olivia Cooke, Philip Zhao, Win Morisaki, Lena Waithe, por 'Ready Player One'

- Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, por 'stranger Things'

Mejor Actuación cómica

- Jack Black, por 'Jumanji: Welcome to the Jungle'

- Tiffany Haddish, por 'Plan de chicas'

- Dan Levy por 'Schitt’s Creek'

- Kate McKinnon, por 'SNL'

- Amy Schumer, por '¡Qué guapa soy!'

Mejor Roba escenas

- Tiffany Haddish, por 'Plan de chicas'

- Dacre Montgomery, por 'Stranger Things'

- Madelaine Petsch, por 'Riverdale'

- Taika Waititi, por Thor: Ragnarok'

- Letitia Wright, por 'Black Panther'

Mejor Pelea

- Charlize Theron vs. Daniel Hargrave y Greg Rementer, por 'Atómica'

- Scarlett Johansson, Danai Gurira y Elizabeth Olsen vs. Carrie Coon, por 'Vengadores: Infinity War'

- Chadwick Boseman vs. Winston Duke, por 'Black Panther'

- Mark Ruffalo vs. Chris Hemsworth, por 'Thor: Ragnarok'

- Gal Gadot vs. los soldados alemanes, por 'Wonder Woman'

Mejor Documental musical

-'Can’t Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story'

-'Demi Lovato: Simply Complicated'

-'Gaga: Five Foot Two'

-'Jay-Z’s “Footnotes for 4:44”'

-'The Defiant Ones'

Mejor Serie de Reality

-'Keeping Up With The Kardashians'

-'Love & Hip Hop'

-The Real Housewives'

-'RuPaul’s Drag Race'

-'Vanderpump Rules'