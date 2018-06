Emilia Clarke dice adiós a 'Game Of Thrones'

"Ya estoy algo emocional”, “Espero que ella se quede con el ‘Trono de Hierro’”, “No puedo esperar para ver el final”, “No puedo creer que ya vaya a terminar”, “Te ves muy linda”, “Tengo un mal presentimiento por esta selfie”, “El fin se acerca”, “No te vayas”, “Se me rompe el corazón”, “Gracias por todo”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La actriz Emilia Clarke se despidió de la serie Game Of Thrones en su cuenta de Instagram, pues la serie llega a su temporada final el próximo año.“Me subí a un bote vía a una isla para decir adiós a la tierra que he considerado mi hogar por casi una década. @gameofthrones ha sido un viaje, gracias por la vida que jamás soñé y por la familia que jamás dejaré de extrañar”.Más de 2 millones de likes consiguió 'La Madre de Dragones' con su publicación, ante la que no se pudieron quedar 'callados' los seguidores.“Me jod#ó, saber que será la última probada de ella es indescriptible”, fue lo que dijo 'Daenerys Targaryen' en entrevista con Vanity Fair, pues interpreta al personaje desde 2011, como relata Las Estrellas.Cuál de las familias nobles se quedará con el 'Trono de Hierro', es algo que se sabrá en la octava y última temporada, que aún no tiene fecha oficial.