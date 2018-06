Encuentra el amor Julián Gil... ¡Otra vez!

“Mi nombre es Katia. En estos momentos no trabajo, me dedico a viajar. Es por eso que no tengo una relación amorosa. Espero que en esta cita con Julián cambie mi vida”, dijo la joven durante el video de presentación.



“Me enamoré, me enamoré porque un beso no significa todo en la vida, lo que significa es quién te lo dé. En mi vida había estado tan cerca del cielo y todo por amor, por esa protección, esa seguridad que me dio Katia… Estoy seguro que Katia es la mujer de mi vida”, reconoció Gil.

Julián Gil se dio cuenta de que en el amor el idioma no importa, puesto que tras su viaje a la sede del torneo de futbol, en alianza con Televisa dentro del marco del Mundial Rusia 2018,El caballero de 48 años tiene un largo historial de amores fallidos, dentro de los que se encuentra Marjorie de Sousa, pero ahoraDurante su estancia allá, ambos han sido protagonistas de una cita romántica con toques de diversión dada la barrera lingüística entre los dos, puesto que él no entendía nada del ruso de la joven, pero a pesar de ello, el actor cayó rendido ante ella y se atrevió a asegurar que es 'la mujer de su vida'.Hay quienes también aseguran que este amorío no es real, y se trata de un montaje televisado.