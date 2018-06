'Le voy a partir su... a Luismi' contesta Claudia de Icaza

“Creo entender que soy esa le voy a partir su ... a Luismi con la versad de los hechos documentados #LuisMiguelLaSerie”.



En el capítulo más reciente de “Luis Miguel: La Serie”, que se estrenó este domingo en Netflix, aparece una periodista de nombre Cynthia Casas, quien en la vida real es Claudia de Icaza.Inclusive en Twitter, la periodista desmintió varios aspectos de la ficción.Pero primero vayamos a lo que pasó en el capítulo 9.En 1989 Luis Miguel acepta ser entrevistado por una periodista de confianza para hablar de su nuevo disco, pero ella comete el error de preguntarle sobre su padre. El cantante se molesta y le pide que no se meta en su vida privada, pues así como ella, otros medios sólo querían saber sobre su distanciamiento con Luisito Rey.Sin embargo, Casas acude hacia el gallego para “sacarle nota”, acción que le costaría una demanda por parte del joven intérprete.En la vida real, la única periodista a quien Luis Miguel ha demandado es Claudia de Icaza, autora de la biografía no autorizada en 1995 “El gran solitario”, donde habla de su relación con Mariana Yazbek así como los maltratos de su padre Luisito Rey.El cantante demandó a la periodista por 7 millones de dólares, por daño moral, difamación y calumnia.Durante tres años y medio, esta demanda estuvo vigente en juicios hasta que en 1997 la resolución fue favorable para la periodista.De Icaza publicó en Twitter, ayer al terminar el episodio, que no es ella la periodista que aparece en la serie pues los hechos no ocurrieron así. Pero recordemos que muchos sucesos se han modificado para mantener la narrativa y están cargados de ficción.“Nel! Y si esa soy yo Luismi andaba en drogas cuando lo punto así!!! Debe ser otra”.“Y luego sacan que va demandar a la periodista???? #LuisMiguelLaSerie ¿con la resolución de la Suprema Corte de Justicia?”.“Súper equivocada: el estaba frente a mí sabiendo que lo estaba grabando y nunca se inconformó con mis preguntas ni la nota publicada”.“La entrevista que yo hice fue en su penthouse y yo era infinitamente más joven y nunca tuve un si no con Luismi durante la entrevista”.“Año 98 y Luis Rey murió año 92 ... que Luismi documente mi salida en esa fecha igual y soy sonámbula”.“Y yo no me le lance a Micky en esa entrevista ..la gente que me conoce sabe que eso es imposible #LuisMiguelLaSerie”.Además, Claudia de Icaza publicó una foto de la entrevista que le realizó a Luis Miguel para la revista Estrellas: