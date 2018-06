Marvel lo hace de nuevo y vence a 'Justice League' en taquilla

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Avengers: Infinity Wars, parece ser imparable dado que tras su estreno aún sigue rompiendo récords de taquilla, lo que la llevó incluso a superar a la obra de James Cameron: Titanic, e incluso la cantidad que logró La liga de la justicia en todo el mundo.Durante este fin de semana, la película dirigida por Anthony y Joe Russo alcanzó los 660 MDD, lo que la llevó a superar los 657 millones recaudados por el filme de la apuesta de DC.Esto la posiciona como la quinta película que menos ha recaudado de la compañía, detrás de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia con 873 millones, Wonder Woman con 821 millones, Suicide Squad con 746 millones y El hombre de acero con 668 millones.Aunque solo haya sido a nivel nacional, Infinity Wars recaudó más que Cameron, quien sigue siendo líder a nivel mundial con el largometraje Avatar, sin embargo, eso no quita que esta es la 4ta película más taquillera en la historia.La próxima entrega se estrenará el siguiente año, pero no significa que sea el único proyecto de la empresa, puesto que también estrenarán Captain Marvel, que contará con las actuaciones de Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Clark Gregg, Gemma Chan y Colin Ford; al igual que la secuela de Ant-Man, 'Ant-Man and the Wasp' y 'Aquaman'.