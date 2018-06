No hay dudas ¡Eiza González y Josh Duhamel tienen algo!

Entre abrazos y cariños, Eiza González y Josh Duhamel ya no dejan lugar a dudas de su cercanía. Te contamos los detalles en nuestra historia.

Tras una imagen de la cuenta oficial de Instagram de la Revista ¡Hola! en la que se encuentran ellos dos muy juntos, se confirma lo cercanos que son los dos artistas.La imagen es clara: Josh Duhamel abraza cariñosamente a Eiza González, quien se ve que disfruta del contacto del ex de Fergie.La publicación va acompañada por una leyenda que dice:La imagen, que ya lleva 611 Me gusta, ha sido también criticada por los distintos fans, quienes señalan que ellos hacen una 'bonita pareja'.'kari_amaya76Me encantan, el está buenote ', 'kar1matabellos', 'alejandra_love88el parece y podría ser su papá no manchen', 'bertha_osElla es hermosa y el está guapísimo hacen bonita pareja', han sido varios de los comentarios destacados de la publicación.