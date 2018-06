'Por fortuna, he recibido también muchas expresiones de solidaridad y respaldo. Son conmovedoras las palabras que me han dedicado algunos colegas que se han convertido ahora en amigos. Desde la vulnerabilidad nacen los lazos más entrañables y duraderos. Quienes ya eran mis amigos, me han cobijado con amor profundo y me han protegido con su lealtad de siempre. Soy muy afortunada de tenerlos cerca'