UnDíaComoHoy nació Paul McCartney y otros grandes de la industria

Justamente hoy, 18 de junio, artistas como Isabella Rossellini, Willa Holland, Alison Moyet y Dizzy Reed comparten algo muy especial: el cumpleaños. De igual modo, y tristemente, fallecieron otros grandes como; el compositor; los directores; el músico, además de los actores, Pedro Armendáriz,. En esta misma fecha es presentado el primer disco en formato long-play ().es uno de los varios artistas que se hizo notar en este día, puesto que hace 76 años nació este incónico bajista que saltó a la fama a raíz del grupo musical de Liverpool 'The Beatles'.El legendario cantautor, multinstrumentista y compositor, está posicionado junto a John Lennon como uno de los beatles que más canciones compuso para el grupo.En 1970, tras deshacerse el grupo de The Beatles, comenzó una carrera como solista y fundó un nuevo grupo llamado 'The Wings', con quienes también grabó ocho discos de estudio.Hija de la también actriz Ingrid Bergman y del cineasta Roberto Rossellini. Inicia su carrera como modelo, periodista del programa “El otro domingo”. Participa en casi 70 filmes como "Amor inmortal", “Il prato”, "La muerte le sienta bien", "Terciopelo azul" y “Joy”; miniseries como “Napoleón y filmes para televisión, entre ellos "Don Quijote" y "La odisea". Escribe y dirige monólogos y documentales, entre ellos “Green porno”. También productora, guionista y directora, en 1997 publica sus memorias “Algo de mí”.Tecladista, miembro de Guns N'Roses desde 1990, cuando se incorpora a la banda durante la grabación de "Use your illusion I". Colabora bandas como The Dead Daisies y con Johnny Crash, además de tener su grupo Hookers & Blow.Al enterarse que tiene cáncer, se dispara en el pecho el actor mexicano Pedro Armendáriz. Filma su primera película a los 22 años, a la cual le siguen 160 producciones en Estados Unidos (“El fugitivo”, “Fort Apache”), Francia, España, Italia, Inglaterra y México, donde se convierte en figura en la Época de Oro con cintas como "La bandida", "El charro negro", "María Candelaria" y "Las abandonadas". Nace el 9 de mayo de 1912.Llamada “la dama del bastón de cristal”, comienza su carrera en la radio, en 1940 lanza su primer álbum con canciones como “Altivez” y “Déjame soñarte”; es una de las primeras boleristas en grabar el tema “Bésame mucho”, de Consuelito Velázquez. Actúa en filmes como “Del rancho a la televisión” y “El hombre sin rostro”. Nace el 6 de octubre de 1922.