Grito podría borrar triunfo del Tricolor sobre Alemania



La felicidad no pudo ser completa para los directivos de la Federación Mexicana de Futbol, quienes se pusieron bastante nerviositos cuando, en el primer tiempo del partido ante Alemania, un sector del público tricolor volvió con el nada agradable grito de “¡Eeeh pu..!”. Y no es para menos.



La FIFA ya anunció que comenzará una investigación y los hombres fuertes de la FMF temen una sanción, que sería muy dolorosa, porque se ha iniciado el Mundial con el pie derecho.



Aunque, en teoría, la sanción podría ser administrativa, no se ha descartado la posibilidad de que la reincidencia pueda generar un castigo que sea aplicado en los puntos cosechados a lo largo del torneo.



MLB firmará a peloteros de Liga Mexicana sin pagar a clubes



Desde que Grandes Ligas abrió su oficina en México hace más de año y medio, el comisionado Rob Manfred pidió no sólo aumentar la presencia de la Liga con mercancía, sino —a largo plazo— tener un mayor número de peloteros tricolores. Así que es posible que las 30 organizaciones de MLB puedan rmar jóvenes mexicanos sin tener que pagar los derechos a los equipos nacionales.



Para ello, las Mayores se encargarán de hacer depósitos anuales al circuito mexicano, que a su vez lo repartirá entre sus equipos para que mantengan su inversión en las academias. En la actualidad, los Toros de Tijuana son los que más jugadores exportan a las “granjas” de MLB, por lo que serían los más afectados.