Video 'Esas estupideces que dices realmente me molestan', dice García Aspe a Marín

“A mí se me hace increíble que hagas esa pregunta”, dice Aspe, cuando es interrumpido por Marín, quien reitera que los jugadores tienen el mérito.



“No, no. ¿Cómo vas a decir esas estupideces? El planteamiento que hizo el técnico es importantísimo”, señala Aspe, quien no descarta la calidad de los jugadores.



“Esas estupideces que dices realmente me molestan”, asegura.



“Tus estupideces y tu malinchismo, es terrible”, le dice.



“No tienes idea de futbol. No tienes ninguna idea de futbol. ¡Es increíble que sigas con esas estupideces! ¡Es terrible!”, dice Aspe, visiblemente enojado.



“¿Y tú qué has logrado? No seas imbécil. Pobre diablo”, le dice a Marín.

¿EL TRIUNFO SOBRE ALEMANIA ES MÉRITO DE LOS JUGADORES O DE OSORIO? #FOXenRusia La pregunta-encuesta no le gustó para nada a @betogarciaaspe8 y reventó a @andremarinpuig. @UpalabraMX en vivo por FOX Sports y plataformas digitales: https://t.co/dV640IyA0Q pic.twitter.com/6MT5KWa2uB — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 18, 2018

