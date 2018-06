¡Yo sí me llamo Javier! Su esposa no lo deja ir a Rusia 2018, pero sus amigos lo 'llevaron'

"Hemos ido a La Plaza Roja, ahí al lado hay una calle donde están todos lo bares. Todo mundo se ha tomado fotos con él", dijo su amigo Mauricio Jiménez.



"Amiga, es casado"

"No le hace, no importa, lo mantengo".

¿Tú si lo dejarías ir al Mundial?

"Yo vivo aquí en Rusia y me lo traía, ¡qué le falta a Daniel!", dijo, antes de robarle otro beso.

Un año planeando el viaje, con todos los vuelos comprados, con boletos para los tres partidos de México, la inauguración y el Portugal vs. Marruecos, y, bueno, no él precisamente sino una impresión gigante de cartón con su figura y la leyenda "ya tenía todo y mi vieja no me dejó venir"Lo más curioso es que hasta le colgaron su Fan ID, su llave de acceso a los partidos.Javier, el integrante del autobús "La Bendición", no es el único mexicano mandilón.Por supuesto que Daniel fue la sensación en medio de la fiesta del Luzhniki.Es más,¿El Daniel original habría tenido la misma suerte?