Lupita dejó las aulas a los 14 años porque su familia no tenía los recursos para mandarla a estudiar y debía trabajar junto a su padre en la venta de tamales y atole, además debía de cuidar a sus treshermanos pequeños y ayudar en las tareas del hogar.

A Lupita por las necesidades del hogar y por ser la hija mayor, sus padres decidieron que ella no siguiera estudiando. Hace seisaño reanudó sus estudios porque un familiar se hizo cargo de los gastos.

El destino le dio la oportunidad e ingreso a la Universidad Iberomexicana en esta ciudad. Con sacrificio y disciplina, y mucha esperanza termino su carrera hace dos años, consiguió un trabajo de pasante en una agencia de publicidad. Hoy están a punto de despedirla, los directivos de la empresa que la emplea se cansaron de esperar presentara su titulo y cédula profesional.

La universidad donde curso sus estudios Lupita, remite su responsabilidad a las autoridades educativas federales del retraso (desmedido) en la entrega de sus documentos.

El tramite según la pagina oficial de la Dirección general de Profesiones federal tarda 30 días naturales partir de la revisión de los documentos, en realidad todo el tramite con sus idas y sus vueltas lleva alrededor de tres a seis meses. Ahora Lupita también tuvo la mala suerte de que le tocara el cambio de los formatos de las cédulas profesionales que ocasiono un retraso extra de dos meses. Pero nada justifica que año y cuatro meses después aún no haya recibido documento alguno, solo promesas de que se encuentra en tramite.

La situación que vive Lupita, la sufren también varios compañeros de diferentes carreras. El retraso en la entrega de sus documentos es ya un obstáculo al momento de solicitar trabajo, y genera sospechosismos de la validez oficial de la institución.

Recientemente un juez federal declaró ilegal la convocatoria con la cual el ex gobernador Francisco Olvera Ruiz entregó 16 patentes de notarios públicos, entre ellas la otorgada a Juan Manuel Menes Llaguno, ex presidente del tribunal de Justicia, ex rector y fundador de la Universidad Iberoamexicana, institución de la que también es propietario.

