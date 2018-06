David Muñoz procederá contra Lorena Alfaro

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

"Me había mantenido al margen porque independientemente a que directa o indirecta me ha ofendido, no es algo en lo que me busque distraer (...) hizo una acusación pública en la que insiste en que yo la atacó en mis redes sociales, cosa que es falsa", dijo.Indicó que en próximos días, su abogado presentará una denuncia ante órganos electorales, pues no busca continuar con pleitos que no abonan al trabajo con la ciudadanía.