Llevan alegría a través de la danza

Danza Mora es una agrupación de baile árabe que está por cumplirá 18 años de fundación y que se dedica a llevar alegría a muchos pequeños no sólo en días representativos, sino también la mayor parte del año.El arquitecto Gustavo Salazar Galindo, iniciador de esta agrupación, comentó que esto inició gracias a dos grandes amigas, Mar Barcenas y Mariana Vela, así como con varias chicas del Liceo Cervantino."Todo comenzó como un sueño, ahora a 18 años es toda una realidad”, refirió Gustavo Salazar GalindoEn aquel entonces, Danza Mora inicio con 16 chicas, actualmente la conforman 50 chicas, 30 soldados, así como también cuentan con un camión, personajes y diez caballos que desfilan.Danza Mora significa a través de los Moros de la Nueva España, lo que hace representativo a esta Danza que año con año lleva más que alegría para todos los pequeños.Gustavo comentó que para él ha sido muy gratificante poder llevar más que un juguete a niños de escasos recursos, ya que resaltó que se trata de llevar felicidad a sus corazones y esa magia que encierra la inocencia de cada pequeño, además de hacer partícipe a muchos jóvenes de esta bonita labor donde promover los valores es el principal objetivo.“Desde muy niño me gusto ayudar a la gente y poder brindar un poco de mí, a veces no sólo con cosas materiales, sino con mi apoyo en lo que pudiera ayudarles” refirió Gustavo.Cabe mencionar que desde seis meses antes Gustavo Salazar y su grupo de Danza Mora se preparan para ofrecer lo mejor de ellos en cada presentación.Para el fundador de esta agrupación ha sido gratificante diseñar cada una de las maquetas que se elaboran, esto en cuestión al diseño de su camión con el que participan año tras año en la Cabalgata de Reyes.“Así como los diseños de cada uno de los trajes que utilizan en cada desfile, ya que estos sólo los usan por cuatro años y los vuelven a cambiar, lo que le ha dado un realce a esta danza”, refirió el fundador de Danza Mora.Algunas de las comunidades que han visitado por mencionar son: Che Guevara, Linda Vista, El Romeral, El Rosario, entre otros más.La mejor experiencia que le ha dejado a Gustavo Salazar es brindar un poco de lo que la vida le ha dado, refirió, así como ver esa felicidad reflejada en cada uno de los niños y de quienes han recibido un detalle por parte de esta agrupación.“Recuerdo que en mis inicios como fundador de esta Danza, llegamos a casa de una familia muy humilde y nuestra mayor sorpresa para nosotros fue que quien quería un juguete era una señora que nunca recibió una muñeca que siempre pedía y su sueño se hizo realidad al recibir en sus manos una muñeca” recordó con nostalgia Gustavo Salazar.Por último, Salazar Galindo hizo la invitación a todos los jóvenes que deseen participar en esta danza que inicia nuevo ciclo el próximo 8 de julio.Para mayor informes pueden contactar al arquitecto Gustavo Salazar a través de sus redes sociales a quien pueden localizar con su mismo nombre.