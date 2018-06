Presenta sus propuestas David Muñoz

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Crear programas de becas de estudio o capacitación para mujeres adultas, reformas legales para que al menos el 10% de las empresas contraten jóvenes estudiantes y generar un cinturón vial rural, son las propuestas que presentó el candidato del PRI a Diputado Local por el Distrito XI, David Muñoz Torres en beneficio de mujeres, jóvenes y del campo.Dentro de su plan 5-25-3, Muñoz Torres contempló proyectos de desarrollo equitativo, a fin de que todos los sectores sociales se vean beneficiados, y el desarrollo social y económico de los irapuatenses sea integral.Para mujeres de más de 20 años de edad que no reciben apoyo, propuso un programa de becas de estudio o capacitación, para que continúen trabajando, sumado a la creación de la Agencia Económica de la Mujer, pues se necesita un mayor empoderamiento.La tercera propuesta para mujeres es consolidar la Red Estatal de Casas de Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar, pues actualmente en la entidad sólo existen 12 y es importante que cada municipio cuente con este servicio.En cuanto al sector de los jóvenes, el candidato priísta indicó que se requiere dar más oportunidades, por lo que piensa promover una reforma legal para que al menos el 10% de las empresas puedan contratar de medio tiempo a jóvenes que estudian, además de lograr que cuenten con seguridad social y coticen para Infonavit.“Si logramos exentar al joven y a un empleado más que no tenga esta característica del impuesto cedular, para mi como empresario resultaría atractivo”, dijo.La segunda propuesta para jóvenes es promover el auto empleo, que no paguen impuestos los primeros 2 años de haber iniciado un negocio y también que el acta constitutiva de sus empresas se exente de los impuestos estatales y que se obtenga bajo costo.Además propuso crear un tratamiento para las adicciones, pues de acuerdo a estadísticas de Inegi, el 80% de las personas que tienen la mayoría de edad han tenido contacto con las drogas, por lo que se requiere crear clínicas de tratamiento.Asimismo, para el sector del campo indicó que se requiere fortalecer el Sistema Estatal de Borderías, que permita incrementar la capacidad de almacenamiento de agua pluvial, para animales y para conservar la flora de las comunidades.Muñoz Torres también hizo la propuesta de tecnificar el riego, ante la crisis de agua que existe en la entidad y que será suficiente sólo para 10 años; crear un Cinturón Vial Rural, así como concretar al menos 3 secundarias y 2 bachilleratos para comunidades rurales.