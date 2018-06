Se inundan ‘a obscuras’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Inundados y sin energía eléctrica pasaron la noche alrededor de 120 familias de la colonia Villa Salamanca 400, ubicada a la salida hacia Celaya. Esto tras las lluvias registradas la noche del domingo y la madrugada del lunes.La lluvia comenzó aproximadamente a las 9 de la noche, con gran fuerza, lo que ocasionó que en menos de una hora se inundara parte de esta colonia, entre las calles afectadas son Cristóbal de la Cruz, Diego Moran, Gaspar de Zúñiga, Juan de Barahona y Jorge Maldonado.En la Diego Moran a algunas viviendas se les alcanzó a meter el agua, así como también debido a los encharcamientos comenzó a brotar de las coladeras, comentaron los afectados.Algunos ciudadanos improvisaron sacos con arena que colocaron en la entrada de sus viviendas.“No dormimos por que se metía el agua yo llene unas bolsas con arena por que pasaban los carros y se metía el agua, yo tuve que estar al pendiente, ninguna autoridad se acercó a nosotros”, refirió el señor Rodolfo Moreno.Además, por la madrugada del lunes esta colonia se quedó sin energía eléctrica al igual que la colonia Barlovento, que se encuentra a un costado. Ambas pertenecen a la misma constructora.Los colonos culpan a la constructora por las afectaciones.“La constructora Herso es la responsable de esta situación, yo tengo 9 años viviendo aquí y siempre se ha encharcado el agua con cualquier lluvia, hasta cuando no había tanta gente”, comento la señora Leticia González.Entre vecinos de algunas calles abrieron las coladeras para tratar de que el agua se fuera mas rápido.Algunos vehículos de proveedores se vieron afectados, como una camioneta blanca que circulaba por la avenida Diego Moran cuando cayó en una alcantarilla, entre vecinos y personal de CFE que se encontraba en la zona la sacaron del hoyo.El nivel del agua y el servicio de energía eléctrica volvió a la normalidad después de la 1 de la tarde del lunes, aunque vecinos se mostraron inquietos de que se vuelva a repetir la situación y debido a que en la parte trasera de ambos fraccionamientos se encuentra un canal de riego el cual amaneció casi lleno.Ignorados por las autoridades es como se sienten habitantes del fraccionamiento Villa Salamanca 400 después de que la noche del domingo y parte de la madrugada del lunes estuvieran bajo el agua en sus hogares y sin servicio de energía eléctrica.Hasta las 2 de la tarde del lunes fue que se restableció la situación en dicha colonia después de permanecer casi 12 horas entre el agua, vecinos responsabilizan a la constructora Herso de las inundaciones y mala planeación de las calles, además de que desde la noche del domingo marcaron al 911 y a Protección Civil y no fueron atendidos por las autoridades.El nivel del agua bajó ya que restablecieron la energía eléctrica al ser personal de la constructora quien puso a funcionar la bomba del cárcamo, pues a decir de los vecinos, el fraccionamiento no está entregado al Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS), por lo que es responsabilidad de la empresa y no del municipio.