Son carteros sus aliados

y se ha desempeñado en instituciones universitarias representativas de León; la atención por la educación y la convivencia con los alumnos es una de sus satisfacciones, pero también tiene otros gozos, como la compilación de timbres postales y dinero antiguo.estos distinguidos “papelitos ilustrados”, así como monedas y billetes.La docente originaria deadquirió su primer timbre a los 13 años obteniéndolo de un sobre; este trozo de papel tiene algo muy especial para ella, pues está plasmada la imagen de la ciudad donde creció.Comentó que en aquel tiempo nunca pensó en iniciar una colección, sino que al paso de los años comenzó a conservar timbres hasta obtener una modesta colección, como ella lo refirió. Pero ésta sigue creciendo.Su penúltimo timbre lo consiguió casualmente el pasado Día del Maestro en una correspondencia que le llegó; lo peculiar de esta estampa es que tiene la fotografía de una maestra con sus alumnos lo cual, dijo, es muy significativo para ella por la profesión que desempeña y la fecha en que lo adquirió.En un álbum de fotos es donde Mago tiene toda su colección, y aunque parezca extraño no conoce la cifra de timbres que atesora. Sin embargo, sí tiene presente la temática de su repertorio.Se pueden apreciar estampillas de aviones, deportes, aves, hongos, plantas, personajes de la historia de México y el mundo, presidentes, animales, artistas como Marilyn Monroe y Elvis Presley, países, juguetes, flores, ídolos del cine y la televisión mexicana entre los que destacan Pedro Infante, El Chavo del 8, Chabelo y Cantinflas.Además de juguetes mexicanos como el yo-yo, trompo, pirinola; de mercados, entre otros.El timbre postal más antiguo que tiene Mago data de 1976 y el más reciente es de 2017; dichas estampas las adquiere principalmente de la correspondencia que recibe (cartas, sobres, cajas); también de algunas librerías o en el servicio postal de Correos de México, así como de otros coleccionistas.Un filatelista (filatelia) colecciona timbres postales, pero no sólo es recopilarlos; Mago explicó que se aprende demasiado, pues se busca la historia del personaje o según sea la ilustración de la estampilla.Una de las principales características de un timbre es el borde perforado en tipo “dientitos” que lo define y lo hace más costoso y valioso, porque si se corta alguna de sus cuatro orillas no tiene el mismo valor.Los tipos de perforaciones varían y algunas son conocidas como: peine, guión, serpentina, serrucho, línea, máquina de coser y cuadrada, entre otras.La forma usual es rectangular o cuadrada, está ilustrado por un lado y engomado por detrás. La imagen de la estampilla muestra el importe (precio) y el país al que pertenece.Además obtiene un valor mayor cuando el timbre se colecciona con el sello completo que el servicio postal agrega sobre el timbre y el sobre.Es decir, hay quien adquirió la estampilla que tiene la mitad del sello y quien colecciona el timbre con una parte del papel de la correspondencia que tiene el resto.La psicóloga comentó que el timbre más buscado y mejor pagado es aquel que está nuevo, no tiene sello y conserva el pegamento sin usar; es decir, que no haya sido adherido a algún papel.Los timbres se pueden conseguir individuales o por tablilla tipo rompecabezas que forman una colección. De este tipo Mago tiene una colección de juguetes mexicanos que es su favorita.Otra de sus preferidas es un conjunto de timbres de China que forman la imagen de una familia de osos pandas (papá, mamá y bebé) entre bambúes.Tiene estampillas de México, Estados Unidos, Nicaragua, Brasil, Argentina, Cuba, Chile, España, Inglaterra, Bélgica, Italia, Francia, Alemania, Grecia, República Checa, China, Japón, e incluso del Vaticano.Pero además de los timbres postales Margarita tiene una cantidad considerable de monedas y billetes de México y el extranjero que ya están fuera de circulación.La mayoría se los heredó su abuela, en particular un billete de Chihuahua de 1914 que solo circuló en el estado por tiempo limitado. Este billete es una de las piezas favoritas de Mago porque tiene un gran valor sentimental.Algunos de los billetes que conserva son de 5 pesos de 1953 de color gris y negro que tiene en el adverso la imagen de Gloria La Gitana y al reverso el Ángel de la Independencia.De 20 pesos color rojo, negro y gris tiene el personaje de Josefa Ortiz de Domínguez. Así como de 10 mil pesos de 1974 con la imagen de Miguel Hidalgo.La mayoría de los billetes que Mago colecciona pertenecen a la época de 1900 hasta el cambio de moneda 1990 aproximadamente.Su mayoría son de 5 pesos, 20 mil pesos, cien mil pesos, mil pesos entre otros de la época.En monedas tiene cerca de 500 de varios países del mundo en las que se pueden encontrar de México, Canadá, Japón, China, Europa y otras más de Sudamérica.Entre los dineros tiene la reciente edición limitada del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución y Constitución mexicana.