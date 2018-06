DESPLEGADO INÉDITO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Es histórico el pronunciamiento de organismos empresariales de Irapuato, Salamanca y Celaya para demandar a las autoridades de todos los niveles que se pongan a trabajar para frenar la ola violenta.La pregunta natural es la de ¿por qué las Cámaras de León no se sumaron?. “Ni nos avisaron, ni nos preguntaron, ni nos invitaron”, respondió el presidente del Consejo Empresarial, José Arturo Sánchez.Es cierto que las condiciones en cada región son distintas y que cada organismo tiene sus formas para exigirle a la autoridad, pero la crisis es en Guanajuato y alzar la voz juntos siempre será más efectivo.El candidato del PAN-PRD-MC a la gubernatura, Diego Sinhue Rodríguez, convoca hoy a presentar el documento completo de su Propuesta de Gobierno 2018-2014. Es una compilación de lo que cada semana fue presentado por ejes, enriquecido con lo recopilado en los talleres y consulta a especialistas.El plan incluye sus propuestas en los temas de: seguridad pública, innovación, desarrollo económico, desarrollo agropecuario, turismo, atracción de inversiones, medio ambiente y territorio, infraestructura, desarrollo social, educación, cultura, deporte, migración, ciencia y tecnología, mujeres, jóvenes, etc. Ahí estarán todos los que participaron en su elaboración coordinados por Carlos Medina Plascencia.También será interesante ver el planteamiento anticorrupción que aterriza Diego Sinhue. En campaña prometió garantizar la autonomía e independencia de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), órgano fiscalizador que depende del Poder Legislativo, es decir, de una mayoría panista.A la cuestioanda Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas promete darle ‘más dientes’, que sea el brazo fuerte del Ejecutivo que lleve ante la justicia a quien meta la mano al cajón, dice el panista. “Ayudaría más a la prevención, más que las pláticas y los cursos, meter dos o tres al bote, eso sí pondría las barbas a remojar a todos”, declaró hace unos días en entrevista para am Facebook.En seguridad ofrece “golpe de timón” basado en el fortalecimiento de las policías municipales haciendo “manita de puerco” a los ayuntamientos para que aumenten el número de elementos, sus salarios y prestaciones; crear una Unidad de Inteligencia Financiera que corte el flujo de efectivo del crimen; una Policía de Gestión; duplicar el número de Ministerios Públicos; tecnología; campaña contra adicciones.Por cierto al que presentaron como un asesor en Seguridad, su rival por la candidatura, el senador Fernando Torres, conforme transcurrió la campaña tomó distancia, eso se notó, guardarán las formas y tal vez sepamos algo más hasta que pase la elección, pero de que algo pasó algo pasó, ya le contaré.Con eso de las campañas y que el Congreso de la Unión terminó su periodo ordinario de sesiones desde el 30 de abril, pues ya todos les perdimos la pista a nuestros legisladores que siguen cobrando. En el caso de los panistas de León tres pidieron licencia: Alejandra Gutiérrez y Miguel Salim, en busca de una diputación local, Alejandra Reynoso al Senado; y dos se quedaron: Olimpia Zapata y Allan León.Zapata Padilla, quien llegara a San Lázaro al ser suplente de Mayra Enríquez (q.p.d.e), es candidata a regidora en la planilla de Héctor López en la posición número 7, es decir los mismos que hoy tiene el PAN, así que ante una menor cosecha de votos en esta elección pues será complicado verla en Cabildo.La legisladora informa que sí está ocupada, que tiene 11 iniciativas en la ‘tubería legislativa’. Una de ellas es la creación de Comisiones Sociales para observar el uso de recursos en desastres naturales, que sean integradas en su totalidad por ciudadanos para que informen y supervisen el adecuado destino.El punto de acuerdo para exhortar al INEGI a incluir el tema de discapacidad en el Censo 2020 fue aprobada en Comisión Permanente el pasado 13 de junio, de atenderse sería un gran avance. Otra propuesta de la panista leonesa es crear un Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad.Esperando que las dictaminen en comisiones está la añeja lucha porque Irapuato y Salamanca se reconozcan Zona Metropolitana y así poder accider a los recursos del Fondo Metropolitano, y otra más para hacer valer los derechos humanos de los migrantes para que puedan recibir refugio. Además de la exigencia de prisión preventiva a los imputados por portación de armas y robo con violencia.También plantea hacer deducibles del ISR los gastos destinados para practicar deporte y dar estímulos a las instituciones y personal médico que participen en campañas altruistas de cirugía reconstructiva. La Legislatura termina el 30 de agosto y se ve difícil que las aprueben, ojalá en la siguiente se retomen.De llegar al Senado la candidata del PAN-PRD-MC, Alejandra Reynoso Sánchez, ofreció crear el Consejo Legislativo con la participación de organizaciones de la sociedad civil, académicos y del sector empresarial. El objetivo es dar seguimiento a las propuestas surgidas desde la sociedad.“Lo que establecimos desde la primera reunión es no esperamos al 1 de septiembre (fecha que toma protesta el Senado) para empezar a trabajar y hacerlo desde ahorita dando orden a este Consejo”, comentó la leonesa durante una reunión en Irapuato con representantes de organizaciones sociales.