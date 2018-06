Los jóvenes desde sí mismos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Durante esta campaña he saludado y platicado con muchos jóvenes, he querido que me escuchen y los he escuchado con atención.Me siento muy orgullosa de estos jóvenes, el nivel de análisis reflejado en muchas de sus preguntas me anima a buscar nuevas formas de acercarme a ellos. Los jóvenes no son indiferentes y no son futuro: son un presente palpitante, inquieto, talentoso y que debe tener espacios para la participación.Los temas que más les preocupan son, como a todos, el de seguridad, empleo y educación; pero además son ellos los más insistentes en buscar foros para la expresión artística, en promover el cuidado y respeto hacia el medio ambiente y los animales. También son los más desilucionados con “la política”, los partidos y no creen en las promesas. Ellos son acción y quieren respuestas a su altura.Cada una de las veces les he dicho lo mismo: hacer política es detectar un problema y querer ser parte de la solución, ahí estamos haciendo política verdadera al buscar las respuestas a eso que ellos se cuestionan, es proponer y criticar.Hacer política es tener claro que la ciudadanía es un ejercicio que dota de derechos al mismo tiempo que de obligaciones, por ejemplo, votar es tanto derecho como obligación y no es sólo la de presentarse a cruzar una boleta, es la obligación de informarse, de conocer quiénes y cuál es la trayectoria de cada candidato, cuáles son sus propuestas.Pero no sólo en las urnas se ejerce la ciudadanía; sino de manera permanente ya sea en lo individual o colectivamente desde asociaciones civiles, que son muestra participación ciudadana.Hacer política es también aceptar que no podemos solos, que necesitamos del trabajo en equipo y que debemos organizar esos esfuerzos.Yo quiero que los jóvenes sepan que su participación es importante, que sus voces están siendo escuchadas y sus propuestas incorporadas. Quiero que los jóvenes tengan claro que voy a responder a los retos de una realidad que ellos entienden desde sus propios ángulos.Los jóvenes me han planteado un reto más en esta campaña: regresarles la confianza en los políticos. Acepto el desafío.