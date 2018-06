Mejoran calidad de vida

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La mala visión es, entre muchas otras causas, una razón importante para que los niños deserten de las escuelas y esto se relaciona directamente con los índices de delincuencia que vivimos en nuestra ciudad.Un sencillo examen de la vista nos puede arrojar algunas deficiencias en la visión, pero el implementar programas de rehabilitación entre los pequeños, puede influir directamente en su mejor desempeño académico.Ante este panorama, Lupita Funes de Romero encabeza una labor titánica para tratar de implementar, en los niveles básicos, un programa no sólo de detección de problemas de visión entre los niños sino que, además, se busque la rehabilitación de aspectos que normalmente no se toman en cuenta como la visión periférica, seguimientos, fijaciones, movimientos sacádicos, el cambio de foco, tercera dimensión, binocularidad, agudeza visual cercana y a distancia, visualización y coordinación ojo mano.“Ver es una habilidad que consiste en coordinar muy bien el trabajo conjunto de los dos ojos, a tal punto que lleguen a trabajar como si fueran uno solo. Cuando esto se logra, el aprendizaje escolar se llega a experimentar placenteramente”, nos dijo Lupita quien este lunes estará en la escuela “Raymundo Herrera”, de la colonia Ermita, para entregar 60 pares de lentes a niños en los que se detectó algún problema visual.“Esto es posible gracias al apoyo de María Elena Marmolejo y Cristy Velasco, entre otros benefactores, que se han sumado a esta causa en la que no sólo es dotar de lentes a los niños sino dar seguimiento a cada uno de los casos”.