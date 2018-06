Papá es especial

Sus hijos, el mejor regalo de la vida

La mejor misión de su existencia

Para Elías Alejandro Jiménez Padilla su vida dio un giro de 180 grados, el día en que se convirtió en padre.Hace 10 años nació Alejandro, su primer hijo y con él cambió su forma de ver la vida.“Ya no haces las cosas pensando en ti, sino pensando en tus hijos y tu familia. Ser padre ha sido mejor de lo que me imaginaba”.Esta nueva etapa le dio además la oportunidad de transmitir sus conocimientos y vivencias a sus descendientes y, de esta manera, dar un buen ejemplo para impulsarlos a ser mejores personas y que salgan adelante.“He aprendido a quitarme el pan de la boca para dárselo a mis hijos y esposa, pues ellos son primero, pero también hay que exigirles un poco”.Elías tiene tres hijos con su esposa Gabriela Jiménez Gutiérrez: Alejandro de 10 años, Elías de 7 y Matías de 3.Es precisamente Matías quien hace a esta familia ‘especial’, ya que presenta síndrome de Down.“Le detectamos la condición a pocas horas de haber nacido, pero es un niño igual que cualquiera”.La paternidad le ha regalado momentos memorables a Elías, los que atesora con mucho cariño, como la diaria convivencia con sus hijos y tener la oportunidad de verlos cada día al despertar.“Recuerdo anécdotas muy bonitas, como la primera vez que cabalgué o me puse a jugar fútbol con ellos, además me gusta ganarles en el FIFA y en los videojuegos”.En esta ocasión especial, Elías rememora con mucho cariño a su padre Alejandro Jiménez Hernández.“Lo recuerdo siendo muy estricto, y jugando conmigo. Yo aconsejo a los futuros papás que disfruten desde pequeños a sus hijos porque crecen muy pronto”.La parte difícil en su papel como padre es tener que castigar a sus pequeños, pero todo lo hace porque anhela que lleguen a ser hombreas de bien, que tengan una profesión, que hagan lo que les guste y que lo disfruten.“Quiero que mis hijos me recuerden con el buen ejemplo, como un papá que les puso límites, que les enseñó a ser personas de bien, pues siempre me ha diferenciado las ganas de salir adelante junto a ellos, las ganas de que hagan más de lo que yo he podido hacer”.Ser padre para Gerardo López González significa asumir la responsabilidad de la felicidad de nuevas personas que vienen a este mundo, en este caso, la de los tres hijos que procreó con su esposa Elia Bernal.Fue un 18 de mayo de 2006 cuando se convirtió en papá. Ese día nació su primera hija, Elia López Bernal. Dos años después cargó en sus brazos a su primer hijo varón, Gerardo López Bernal y, hasta hace poco, otra pequeña llegó para complementar su familia.“Hace 6 años, un 23 de abril de 2012, nació Ángela López Bernal, la más pequeña de nuestras hijas, sin imaginarnos que daría un giro en nuestras vidas, pues llegó con un cromosoma extra, en el par 21”.En un inicio, el diagnóstico causó temor e incertidumbre a Gerardo y Elia, debido al desconocimiento sobre el síndrome de Down, pero con el paso de los años, esos sentimientos cambiaron por muchos otros positivos.“Angie llegó a complementar y formar una familia perfecta; aún con los defectos y limitaciones de cada una de sus miembros, y nos ha enseñado la belleza de las diferencias de cada uno, a disfrutar cada momento y a mantenernos unidos a pesar de todo”.La paternidad ha cambiado las prioridades y redefinido la misión de vida de Gerardo, pues con ella aprendió la importancia de dejar de pensar en uno mismo para velar por el bienestar de su familia, además de que le ha brindado un cúmulo de nuevas y bellas experiencias.“Nos gusta jugar a las escondidas, hacer cine en la sala de la casa y comer pizza, jugar con legos y juegos de mesa. Desearía que estos momentos de felicidad duraran lo más posible”.Hoy, sus hijos celebran al padre que ha amado la diferencia, que sabe sacar el mejor provecho de ella, que se enfoca más en las habilidades que en las discapacidades.“Me gustaría que mis hijos vieran en mí a la persona que más los quiso de manera incondicional, y que buscó enseñarles a ser felices, aunque a veces el camino fuera difícil. Cuando tienes tanto amor que dar, no hay nada de difícil en ser padre”.