“Por lo regular los chicos siempre reciben apoyo por parte del Estado o la sede de la competencia, pero en esta ocasión no contamos con ningún apoyo; además que tenemos el tiempo a la vuelta de la esquina”, comentó Mary Rodríguez, familiar.

y fueron seleccionados para participar enEstos bailarines tienen uny esperan hacer lo mismo en su próximo certamen, aunque tienen una dificultad.El Síndrome de Down no es impedimento para que Adolfo y Viri bailen en los Juegos Deportivos, pero sí elLa pareja requiere once mil pesos para cubrir los gastos de la justa, y traer a casa un triunfo más. Si quieres apoyarlos económicamente puedes ponerte en contaco al 477 230 31 69.