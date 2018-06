La euforia, después de la agonía y el éxtasis

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El juego contra Alemania parecía imposible y todo el mundial también.Por eso le dije a un buen amigo que tal vezEs un asunto cardíaco que puede tener consecuencias graves si no se administra.Alguien sugirió que México podría ganar a los teutones. ¡Ni pensarlo!, le dije,tampoco disfruto del sadismo de muchos críticos que se ensañan con cualquier derrota, con Osorio o El Chicharito. Confieso que tampoco conozco de futbol a pesar de haber sido la primera pasión verdadera de la vida. Todo el partido pregunté.Con tamaña ignorancia el inconsciente comenzó a trabajar en la memoria de 15 mundiales vistos desde que la tele era en blanco y negro. El fluir de la Selección Nacional, sus pases certeros, su estrategia de contragolpes y el fulminante gol de Hirving Lozano cambiaron todo. La presión subía, el ritmo cardíaco también y un sueño comenzaba a anidarse.Los primeros 35 minutos, hasta el gol, habían valido la pena; pasara lo que pasara en el resto del juego, la Selección nos había hecho vivir con una intensidad olvidada.Pero los minutos pasaron y el medio tiempo llegó sin que nada cambiara, México seguía adelante. En el segundo tiempo el sufrimiento y la euforia crecieron. Embate tras embate, los alemanes no encontraban la puerta, no atinaban y perdían el ritmo del partido cuando volaban una y otra vez el balón. Al menos fallaron dos a bocajarro.Algo mágico sucedía en la cancha, algo tal vez sobrenatural. No podíamos creer lo que estaba sucediendo. En ese momento me hubiera gustado escuchar una traducción simultánea de los cronistas alemanes. ¿Cómo describirían el juego? Ya tendríamos tiempo de leerlo después en la prensa de Hamburgo, Munich o Berlín.Mientras la tensión crecía, un río de murmullos se convertían en gritos, comenzaba a fluir el éxtasis (el natural, el bueno y verdadero) entre los comensales del restaurante lleno.Paradójico, un partido que se va a convertir en objeto de culto, queríamos que se acabara ya, queríamos pitarlo terminado desde el minuto 80. Lo demás era sufrimiento, angustia y respiro, angustia yMuchos, animados, comenzaron otro sueño casi imposible: “¿qué tal si le ganamos al Peje?” El WhatsApp se llenó de memes y videos.Quienes pueden ir a un mundial a Rusia, seguro no son del equipo del tabasqueño, pero tampoco son civilizados demócratas respetuosos del adversario. Me quedé pensando,(Continuará)