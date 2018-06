Se estacionan donde quieren en el mercado

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Habitantes de San Francisco del Rincón denunciaron que en las inmediaciones del Mercado Municipal los conductores no respetan las áreas de no estacionarse.Aseguraron que incluso las rampas y accesos exclusivos para personas con discapacidad son ocupadas para dejar los vehículos.A pesar de que en las calles que rodean el Mercado Municipal se ha señalado como áreas en las que se prohíbe el estacionamiento, el reglamento no se cumple.“Yo no veo que se respete para nada el no estacionarse, es más, en la mayoría de los casos son los mismos locatarios los que ocupan todo el día el estacionamiento”, indicó la señora Alejandra.En esta obstrucción del estacionamiento, se dijo que tampoco se respeta el espacio para las personas con discapacidad, ya sean estacionamientos o áreas de acceso.“No se respeta ni la bajada que está en la puerta del mercado de comidas, ni en las esquinas, porque hasta esos lugares los ocupan los camiones de los repartidores que vienen a surtir al mercado”, indicó José Luz, quien ocupa una silla de ruedas.Aseguró además que se dificulta el paso, y en definitiva prefiere circular por debajo de la banqueta, aunque sabe al riesgo que se expone.“Pero en realidad por ninguna calle se respeta que no se deben de estacionar, y sí es muy molesto que los pocos espacios que se pueden usar, sean los mismos locatarios los que los usan”, dijo Angélica, quien acostumbra hacer sus compras en el mercado.Esta situación se genera con mayor frecuencia sobre el bulevar María de la Luz Bravo, desde el bulevar Emiliano Zapata, hasta el bulevar Miraflores, aunque los señalamientos de no estacionarse abarcan solo la periferia del mercado.