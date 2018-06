Canales están a 80% de su capacidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, en tanto que. Pero al momento no hay riesgo de que alguno se desborde.Según, la“Hasta ahorita lamarca niveles que no ponen en riesgo a la población, no hay una alarma o alerta para poder desfogar, cabe mencionar que el año pasado que empezaron los desfogues programados, no quiere decir que se vayan a inundar las ciudades, esos son desfogues de seguridad”, explicó Iram.explicó que las afectaciones se derivaron por el acumulamiento de basura y debido a que algunos canales de riego fueron tapados por los mismos ejidatarios con el fin de captar agua, pero no los retiraron cuando se incrementó el nivel de agua.Y señaló que las lluvias continuarán hoy y aunque se está en plena temporada de huracanes y ciclones tropicales, se espera que en próximos días baje su intensidad.“De aquí en adelante van a estar las lluvias presentes en el municipio, acuérdense que hay 18 fenómenos en el Pacífico y 14 en el Golfo de México y en el Atlántico, vamos apenas en el cuarto a nivel nacional por el Pacífico y el tercero por el lado del Atlántico”, explicó.Elseñaló que no han tenido problemas por las lluvias, sólo un poste caído durante una obra en construcción por el reblandecimiento de la tierra.